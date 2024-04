Fanno "shopping" senza passare dalle casse: scoperte e denunciate

Si sono mescolate tra i normali clienti e hanno provato a rinnovare il guardaroba primaverile senza spendere neppure un euro. Non hanno fatto i contri con un sistema di sorveglianza attento che le ha subito intercettate. I carabinieri della stazione di Vigodarzere hanno denunciato in stato di libertà, per furto in concorso due donne, una 55enne ed una 24enne di origini moldave. Le donne, entrate all’interno del punto vendita “OVS” del centro commerciale “Le Brentelle”, ieri 14 aprile hanno tentato di arraffare alcuni capi di vestiario per un valore di 208 euro, occultandoli nelle proprie borse, e superate le casse senza pagare sono state fermate dal personale di vigilanza.

L'intervento

Subito dopo l'allarme al 112 al megastore sono arrivati i militari dell'Arma. Le due donne sono state identificate. Dopo un sommaria perquisizione è spuntata la merce poco prima rubata dagli scaffali. La refurtiva al termine degli atti è stata restituita ai responsabili dell'attività commerciale mentre le indagate sono state accompagnate in caserma per completare gli atti. Ora dovranno rispondere all'autorità giudiziaria dei fatti contestati. Quello dei furti nei centri commerciali è un fenomeno in costante crescita. Le singole attività stanno investendo parecchio sulla prevenzione dei reati predatori dato che ogni anno gli ammanchi provocano danni per diverse migliaia di euro.