Investe pedone e fugge senza prestare soccorso: è caccia all'auto "pirata"

E' ancora in prognosi riservata l'uomo di 54 anni residente a Curtarolo che venerdì mattina, 21 ottobre, è stato investito da un'auto "pirata" all'incrocio tra via Signoria e via Col di Lana a San Giorgio delle Pertiche

I fatti

Secondo quanto ricostruito da carabinieri, la vittima stava attraversando la strada quando è sopraggiunto un mezzo che l'ha preso in piedi scaraventandolo a diversi metri di distanza. L'uomo, vittima di una commozione cerebrale è stato notato a terra da altri automobilisti in transito che hanno dato l'allarme ai numeri d'emergenza. Soccorso dal personale medico del Suem 118, è stato trasportato in ospedale a Camposampiero in gravi condizioni.

Le indagini

I carabinieri, con il supporto della Polizia locale della Federazione del Camposampierese, sta ricercando le immagini della videosorveglianza che riprendano il "pirata" in fuga. Obiettivo è quello di individuare l'auto e quindi giungere alla persona che la stava guidando. Nel caso il conducente venisse scoperto rischia di essere denunciato per omissione di soccorso e fuga da incidente stradale con feriti. Le indagini sono in pieno svolgimento. Il pedone, seppur in condizioni critiche, non sarebbe in pericolo di vita.