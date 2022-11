Due anni di inutile lotta: oggi l'addio a Valentina, 38 anni

Aveva solo 38 anni Valentina Boldrin. Mercoledì 23 novembre il suo cuore ha smesso di battere. Un tumore che negli ultimi due anni non le ha dato tregua le ha tolto il sorriso, lasciando nello strazio il marito Fabio Visentini di 46 anni.

I funerali

Oggi, 25 novembre alle 15 nella parrocchia di San Giorgio delle Pertiche si celebrano i funerali. Saranno in tanti coloro che vorranno donarle l'ultimo salute e tentare di trasmettere un messaggio di speranza al consorte che non ha mai smesso di accudirla anche quando la situazione era diventata devastante senza margini di speranza. In tanti, a cominciare dal sindaco Daniele Canella, hanno espresso parole di cordoglio alla famiglia di Valentina. Tra l'altro i parenti stretti del marito sono proprietari del noto centro all'ingrosso di vestiti "Parancola e Visentini" lungo la Statale del Santo proprio a San Giorgio delle Pertiche. Attività che in questi giorni è chiusa per lutto.

Chi era Valentina

Nativa di Campolongo Maggiore, a 25 anni ha lasciato la riviera del Brenta per unirsi in matrimonio con Fabio e costruirsi casa a San Giorgio delle Pertiche. Per scelta di entrambi Valentina non lavorava, ma il suo ruolo all'interno della casa era fondamentale. Era la classica regina della casa che pensava a tutto e lavorava senza sosta per far sentire un re il suo adorato Fabio. Ora tutto questo si è spento, ma nel cuore del marito resta il ricordo di una donna buona, dal sorriso che comquista e dalla bontà d'animo che ne avevano reso una donna speciale.