Con la droga nel giubbotto incappa in un posto di controllo dell'Arma

Lotta serrata allo spaccio: un duro colpo è stato messo a segno ieri 3 aprile dai carabinieri della Compagnia di Cittadella. Hanno cercato di eludere il controllo dei militari, fermati e trovati in possesso di droga. Un arresto e una denuncia in stato di libertà. Gli investigatori dell'Arma coadiuvati dalla stazione di Piazzola sul Brenta hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, un 25enne di Castelfranco Veneto, e denunciato in stato di libertà una 24enne di origini marocchine, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Sono in corso accertamenti per capire dove fosse destinata quella droga rinvenuta. Si ipotizza che sia stata acquistata nel padovano, per poi essere rivenduta nella Marca. In tal senso le indagini sono in pieno svolgimento

Cosa è successo

I fatti si sono verificati nel corso del pomeriggio lungo la Sr 47 in località Paviola di San Giorgio in Bosco. Un equipaggio del Radiomobile ha notato un'auto di grossa cilindrata che si muoveva con fare sospetto e che alla vista della pattuglia ha cercato di cambiare direzione di marcia. Tanto è bastato alle forze dell'0rdine per intimare l'alt al conducente. Con lui a bordo anche altre due persone. Durante il controllo, i tre occupanti del mezzo sono apparsi subito particolarmente nervosi, e sottoposti a perquisizione personale: il passeggero posteriore, un 25 enne di Castelfranco Veneto è stato trovato in possesso di 54 grammi di cocaina, occultati nel giubbotto. Il passeggero anteriore, una 24enne marocchina, è stata trovata in possesso di due grammi di cocaina e materiale per il confezionamento. Il conducente del mezzo è risultato "pulito". La sostanza stupefacente con annesso materiale rinvenuto è stata sequestrata. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, e associato presso la Casa Circondariale di Padova, mentre la donna è stata denunciata in stato di libertà per i medesimi reati.