Mamma Maria Angela morta dissanguata, la figlia Diletta fa scena muta davanti al Gip

L'esito dell'autopsia sul corpo di Maria Angela Sarto, la donna di 84 anni uccisa secondo l'accusa dalla figlia Diletta Miatello di 51 anni ha confermato la furia omicida con cui l'assassino si è accanito contro l'anziana. Sulla vittima sono state riscontrate venti lesioni all'altezza del viso, della mandibola, dello sterno oltre a numerose costole fratturate. Lesioni che hanno provocato una perdita di sangue importante fino a provocarne la morte per dissanguamento. In ospedale a Padova invece, il marito di Maria Angela, Giorgio Miatello di 89 anni, sta lottando come un leone e i medici si dicono ottimisti per il trasferimento dalla Terapia intensiva al reparto. Per ovvi motivi legati all'età e alle lesioni riportate, la sua prognosi resta riservata.

Diletta Miatello

La figlia indagata per l'omicidio della madre e del tentato omicidio del padre, dopo aver fatto scena muta nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al Gip Maria Luisa Materia, è sottoposta a vigilanza costante nel carcere femminile di Montorio Veronese. Tecnicamente si parla di "grande sorveglianza" viste le precarie condizioni psichiche in cui versa secondo il suo legale Elisabetta Costa. Nel frattempo nei primi giorni della prossima settimana dovrebbe arrivare il nullaosta per il funerale di Maria Angela, 84 anni, massacrata secondo l'accusa dalla mano criminale della figlia Diletta.