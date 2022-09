Uccelli appartenenti a specie protette rinvenuti in un capannone: denunciato il proprietario

Un blitz congiunto di Guardia di Finanza e Carabinieri Forestali di Cittadella ha portato ieri, 23 settembre, alla denuncia di un uomo di 43 anni di San Pietro in Gu nell'alta padovana.

I fatti

I militari sono intervenuti all'interno di un capannone a San Pietro in Gu dove all'interno di gabbie e voliere è stata trovata dell'avifauna. I carabinieri hanno denunciato il proprietario per detenzione di 10 esemplari vivi di avifauna selvatica appartenente a specie protette e soprattutto privi di anello inamovibile. Ulteriori accertamenti verranno estesi per cercare di capire cosa ci facesse con quegli uccelli rinvenuti l'indagato. Gli animali verranno presi in cura da personale veterinario per tutte le procedure del caso. Da un primo riscontro le condizioni di salute degli uccelli recuperati sarebbero rassicuranti.