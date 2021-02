Il Sant'Antonio di Evyrein compare in centro

Dopo aver fatto la sua prima apparizione all'Arcella, il Sant'Antonio dell'artista Evyrein è comparso in pieno centro, vicino al Salone. L'opera, che difficilmente lascia indifferenti vista anche la potenza del messaggio e le contraddizioni che l'immagine porta con sè, con il Santo che tiene in mano il vaccino Pfizer e in braccio un bambino. C'è anche chi non ha gradito e ha subito vandalizzato l'opera.

L'artista, da parte sua, ha così commentato: «In questi giorni quello che è successo alla mia opera ha scatenato emozioni contrastanti. Molti l’hanno difesa condannando l’atto vandalico - ha detto Evyrein-. E questo mi ha convinto a portare a termine il compito che ho cominciato. Per questo Sant’Antonio arriva in centro città” E poi nulla accade per caso. Tutti i “santi “ sono stati perseguitati, ma nella loro perservenza sono riusciti a far arrivare il loro messaggio fino ai giorni nostri! Un po’ come quest’opera, sostenuta da tanti e criticata dai molti. Vandalizzata. E riapparsa in centro per dare un altro messaggio: non molliamo mai, qualsiasi cosa accada».