Schianto tra due auto di cui una di Poste Italiane: feriti i conducenti

L'incidente si è verificato nel pomeriggio di lunedì ad Arre in una perpendicolare della Monselice Mare: entrambi sono stati portati in ospedale a Piove di Sacco. Sul posto la Polstrada

Due feriti e una macchina delle Poste distrutta è il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio verso le 17.40 all'incrocio tra la Sr 15 Monselice Mare e via Valli ad Arre. Lo scontro è avvenuto tra una Fiat Panda di Poste Italiane guidata da un 50enne di Conselve e una Citroen Berlingo con al volante un uomo di 52 anni di Rovigo.

L'incidente

I conducenti, subito assistiti dal personale medico del Suem 118, sono stati trasportati in ospedale a Piove di Sacco. Nessuno dei due è stato ricoverato in pericolo di vita. Sul posto la polizia stradale: la Panda della dipendente delle Poste è uscita da via Valli e si è immessa lungo la Monselice Mare. Proprio in quell'istante da Correzzola in direzione Conselve è sopraggiunto il Berlingo. L'impatto è stato inevitabile. La viabilità lungo la S.R.104 ha subito rallentamenti per circa un'ora.