Scomparsa da casa, la famiglia in Prefettura: «Perché non si è avviato subito il piano di ricerche?»

La famiglia di Luisa Ceresola, la 34enne che abita a Padova, in zona San Lazzaro, e che si è allontanata da casa il 3 agosto, dopo un litigio con i genitori, si è recata in Prefettura. C'erano la sorella Erica che ha parlato a nome della famiglia e i genitori, Nelly ed Emilio. Visibilmente preoccupati non hanno notizie di Luisa da troppi giorni. Scopo della visita è dare una accelerata alle ricerche, la famiglia è molto provata e attende un segnale di speranza. Nelle ricerche è impegnata anche l’associazione Penelope che si è fatta promotrice di diverse iniziative per aiutare a ritrovare la giovane.

