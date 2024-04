Intervengono per una lite tra vicini e scoprono una piantagione di marijuana

Doveva essere un banale intervento per sedare una lite tra residenti di un condominio, ma i carabinieri approfondendo l'attività hanno scoperto una piantagione di marijuana e hanno denunciato due ragazzi. E' successo oggi 16 aprile nelle prime ore della mattinata a Selvazzano. I proprietari della piantagione sono stati denunciati in concorso per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Non è dato sapere al momento cosa abbia scatenato la lite, che tuttavia non ha comportato alcun ferito. A dare l'allarme è stato un residente che sentendo urlare nel palazzo ha chiamato il 112.

Cosa è successo

I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Padova hanno denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso, un 48enne ed un 29enne, residenti a Selvazzano. I fatti si sono verificati nel corso della mattinata presso un condominio di Selvazzano, da dove è pervenuta al 112 una richiesta di intervento visto che alcuni residenti stavano litigando ed era forte il rischio che la situazione potesse degenerare. Sono arrivati i militari dell'Arma che dopo essersi accertati che nessuno si era fatto male, hanno identificato i presenti e i litiganti. Durante l'attività in un appartamento è stata rinvenuta sua serra con relativo impianto di irrigazione e illuminazione, composta da 14 piante di marijuana e bilancino di precisione. Quanto rinvenuto è stato sequestrato, e per i due inquilini è scattata la denuncia. Ora dovranno rispondere all’autorità giudiziaria dei fatti contestati.