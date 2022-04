Magazzino adibito alla lavorazione dei molluschi circondato da rifiuti: sequestrato

Vongole, molluschi, rifiuti. Nel deposito adibito a centro di lavorazione dei molluschi non si seguivano le regole igienico-sanitarie e la guardia di finanza lo ha sequestrato.

Il sequestro

I militari della sezione operativa navale della guardia di finanza di Chioggia (Venezia) hanno scoperto a Conche di Codevigo un magazzino, che in origine era destinato come deposito e officina di un’impresa agricola. Qui era stato allestito un centro di lavorazione e spedizione di molluschi bivalvi senza alcuna autorizzazione e nemmeno i requisiti igienico-sanitari. Il magazzino è stato sequestrato e cinque persone sono state denunciate. All’interno le fiamme gialle hanno trovato 2,45 tonnellate di vongole veraci illegalmente importate dal Portogallo e pronte per essere messe in commercio, oltre a macchinari e utensili utilizzati per vagliare il pescato, una bilancia professionale e una vasca della capacità di 2.500 litri. La lavorazione del pesce produceva acque reflue industriali che confluivano nei terreni agricoli circostanti coltivati a frumento. I veterinari dell’Ulss 6 Euganea, chiamati dai finanzieri per eseguire delle verifiche, hanno giudicato le vongole pericolose e quindi non idonee al consumo umano e avviate alla distruzione. Nell’area circostante c’erano tonnellate di rifiuti, anche pericolosi, autoveicoli e imbarcazioni dismessi, idrocarburi e olii esausti abbandonati tra due edifici abusivi.