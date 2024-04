Vola nella palestra di roccia di Rocca Pendice: freeclimber in ospedale

Momenti di paura stasera 6 aprile nel comune di Teolo. Alle 19,30 il soccorso alpino di Padova è stato attivato per un freeclimber volato nella palestra di roccia di Rocca Pendice, sui Colli Euganei. Dalle prime informazioni, durante la calata lungo la parete est, settore Attacchi, un 48enne di Padova è precipitato per una decina di metri fino a terra. Con lui i compagni e un medico casualmente sul posto, che lo hanno subito assistito.

I soccorsi

Lasciati i mezzi al parcheggio, nove soccorritori hanno raggiunto a piedi il luogo dell'incidente, accompagnando l'equipe sanitaria dell'ambulanza, che ha subito prestato le prime cure all'uomo, per sospetti traumi al bacino, al femore e alla caviglia. Una volta in barella, l'infortunato è stato calato una sessantina di metri sul sottostante sentiero e da lì trasportato per circa 800 metri di saliscendi. Trasferito nell'ambulanza, è stato condotto all'ospedale di Padova. Terminati gli opportuni accertamenti clinici del caso, dopo la tensione che si è respirata nell'immediatezza, il quarantottenne è stato giudicato non in pericolo di vita.