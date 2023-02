Amava i gatti e l'uncinetto: addio ad Arianna Pierobon

Dolore a Tombolo per la morte di Arianna Pierobon. Aveva solo 46 anni e viveva a Onara di Tombolo. Lascia nel dolore papà Carlo e mamma Daniela e il fidanzato Claudio. Chi ha avuto la fortuna di conoscerla la dipinge come una donna semplice, ma allo stesso tempo profonda e in grado di donare tanto amore al prossimo. Da circa due anni conviveva con una grave malattia che negli ultimi giorni è tornata a farsi sentire in maniera devastante, fino a toglierle anche l'ultimo respiro.

Chi era

Arianna per anni ha lavorato in un'impresa di pulizie, stimata da tutti, era orgogliosa della sua professione che svolgeva con grande entusiasmo. Con l'arrivo della pandemia il lavoro ha cominciato a scarseggiare e la quarantaseienne è rimasta a casa. Tra le sue passioni più grandi c'era l'uncinetto. Adorava gli animali in generale, ma i gatti erano la sua più grande gioia. Ne aveva 5 a casa che accudiva con grande amore. Il suo attore preferito era Tom Cruise. Domani alle 10 nella parrocchia di San Biagio a Onara di Tombolo è in programma il funerale. Si ipotizza che saranno in tanti a donarle l'ultimo saluto e a stringersi attorno alla sua famiglia in questo momento così doloroso.