Spaccata al negozio Life Bike Store: spariscono biciclette di "nicchia"

Tre anni o poco più di attività a Torreglia e già due furti importanti che rischiano di mettere in ginocchio i proprietari. Spaccata bis al negozio di biciclette Life Bike Store di via Castelletto a Torreglia. I ladri, gente esperta e specializzata in questo genere di reati, nella notte del primo novembre poco dopo le 3 del mattino hanno forzato una porta d'ingresso dell'attività e sono penetrati all'interno. Bottino del colpo 70mila euro. Sono state asportate cinque e-bike Xxr Carbon e due bici gravel in carbonio stratificato.

I malviventi hanno agito nonostante il sistema d'allarme abbia cominciato a suonare all'impazzata. Le indagini dell'Arma sono partite in tempo reale. Grazie alla videosorveglianza si sta tentando di giungere al furgone utilizzato per il colpo e possibilmente ad identificare i singoli banditi entrati in azione.

L'intervento

La razzia è avvenuta in cinque minuti. Poco dopo sul luogo della segnalazione sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Abano per i rilievi di rito. Dei malviventi nessuna traccia. Si tratta con tutta probabilità di un furto su commissione. Chi ha fatto irruzione nell'attività di Torreglia sapeva cosa asportare. Il furto del giorno dei Santi è la fotocopia speculare di quanto avvenuto praticamente due anni fa il 18 novembre 2021. Anche in quell'occasione un commando è entrato nel negozio asportando i pezzi più pregiati presenti all'interno.