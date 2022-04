Rintracciata mentre trascorre le vacanze di Pasqua a Padova: 35enne deve scontare 19 anni di carcere

Stava trascorrendo un tranquillo weekend di Pasqua nella città del Santo. Come se nulla fosse, come se su di lei non pendesse un ordine di carcerazione di 19 anni per reati contro il patrimonio.

Il fatto

Nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 aprile gli agenti delle Volanti hanno rintracciato e arrestato una 35enne. La donna, di origini lombarde, stava trascorrendo le vacanze di Pasqua a Padova come una normale turista. Ma non era una normale turista. La Procura di Aosta aveva emesso un ordine di carcerazione nei suoi confronti: la 35enne deve scontare 19 anni per reati contro il patrimonio. I poliziotti l'hanno trovata in un albergo nel quartiere Torre e accompagnata in questura. Nella camera dell'hotel la 35enne nascondeva alcuni grammi di hashish per cui si è aggiunta una sanzione. Come da prassi, i poliziotti hanno fatto degli accertamenti per la sua compiuta identificazione ed è emerso che nel corso degli anni la donna aveva dato alle forze di polizia più di 30 diverse proprie generalità.