Investito da un'auto sulle strisce perdonali, 19enne in prognosi riservata

Investito sulle strisce, diciannovenne residente a Vigonza ricoverato in ospedale a Padova in condizioni disperate. L'incidente è avvenuto oggi 21 settembre alle 8,40 del mattino. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia locale, l'uomo si apprestava ad attraversare via Primo Maggio a Vigonza quando in direzione Padova verso Venezia è sopraggiunta un'auto che l'ha investito in pieno. Alle forze dell'ordine il conducente avrebbe riferito di aver notato solo all'ultimo l'ostacolo e di non aver potuto fare alcuna manovra per evitarlo.

I soccorsi

La scena è avvenuta davanti a numerosi testimoni. Fin da subito si è capito che il quadro clinico del ferito risultava compromesso. Sono sopraggiunti i sanitari del Suem 118 che dopo averlo stabilizzato l'hanno trasportato in ospedale a Padova. E' in prognosi riservata e saranno decisive le prossime ore per conoscerne i margini di recupero. L'auto oggetto dell'investimento è stata sequestrata. La viabilità ha subito rallentamenti per circa un'ora.