West Nile, quattro nuovi focolai in città: disinfestazioni urgenti nella notte

Nella mattinata di oggi, venerdì 12 agosto, l’Ulss 6 Eugnaea ha comunicato al Settore Ambiente e Territorio del Comune di Padova, il manifestarsi di ulteriori casi di West Nile trasmessa dalle zanzare Culex Pipiens, in residenti e domiciliati nel Comune di Padova.

West Nile

Viste le indicazioni impartite dalla Regione Veneto, attraverso i Protocolli Operativi per la gestione delle emergenze sanitarie da malattie trasmesse da vettori che dispongono l’effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio minimo di 200 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio, il sindaco Sergio Giordani ha emesso la necessaria ordinanza. Quindi questa notte tra le 23.50 e le 4 sarà effettuata una disinfestazione adulticida nelle zone di via del Cristo, via Degli Arditi, via Facciolati e via D’Acquapendente. I cittadini come nelle altre occasioni sono invitati nella fascia oraria prevista per l’intervento a tenere le finestre chiuse a portare all’interno gli animali domestici e a proteggere con teli gli orti e le eventuali piante commestibili presenti in terrazzi e giardini, oltre a prestare la massima attenzione nel non lasciare ristagni d’acqua dove le zanzare possano depositare le uova.