Agosto, gli uffici di Etra sempre aperti

Per tutto agosto gli Sportelli di Etra in tutte le sedi resteranno aperte e completamente operative, a disposizione dei clienti.Per la prenotazione degli appuntamenti agli sportelli rimarrà infatti disponibile il servizio di centralino 049 8098000, attivo dal lunedì al venerdì 8.30-13 e 14.30-17.30, che resterà chiuso, unitamente agli Sportelli Clienti, solo nelle giornate di lunedì 14 agosto e martedì 15 agosto (entrambi i servizi riapriranno regolarmente mercoledì 16 agosto con i consueti orari).

Resteranno disponibili anche i Numeri verdi 800 247842 per il servizio rifiuti e 800 566766 per il servizio idrico, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, nei giorni lavorativi Nei casi di emergenza risponderà sempre il numero verde 800 013027, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Esclusivamente per i contratti telefonici sarà possibile contattare gli stessi numeri verdi (sia del servizio rifiuti 800 247842 sia del servizio idrico 800 566766) ma con orario leggermente diverso: da lunedì a giovedì, dalle 8.30-13 e 14.30- 17.00 e venerdì mattina, 8.30-13, nei soli giorni lavorativi. Si ricorda infine, come ulteriori canali di contatto, operativi come sempre 24 ore su 24, 7 giorni su 7, l’email info@etraspa.it e il sito www.etraspa.it sezione personale Etra - Servizi online, nel quale, previo accesso con le proprie credenziali, i clienti potranno, tra le altre funzioni disponibili, consultare le bollette e comunicare l’autolettura, svolgere pratiche ed effettuare pagamenti.