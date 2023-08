«Due locali su tre saranno chiusi, ma molti bar e ristoranti “costretti” ad aprire»

«Agosto, in linea con i mesi precedenti, ha registrato condizioni meteorologiche anomale e questo ha causato un calo di afflusso di clientela nei bar e ristoranti, che non hanno potuto utilizzare al meglio plateatici, giardini, verande e dehors. Così, tanti esercenti hanno deciso di tenere aperti i loro locali qualche giorno in più del solito, durante il mese di agosto, compreso in molti casi il giorno “vacanziero” per eccellenza, vale a dire ferragosto», spiega Filippo Segato, Segretario dell’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi

«Stimiamo – prosegue Filippo Segato, Segretario dell’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi – che tra Padova e provincia il 15 agosto terranno alzate le serrande circa un migliaio di locali, soprattutto attività di ristorazione, ma anche trattorie, pizzerie e bar». Non solo la necessità di recuperare fatturato, ma anche la volontà di garantire accoglienza ai consumatori, sia locali che turisti. «In effetti – conferma Segato – i numeri a livello nazionale dicono che gli italiani, padovani compresi, si muovono meno di quanto entusiasticamente si era previsto all’inizio dell’anno: evidentemente l’inflazione, il caro-mutui e il clima di incertezza generale non invogliano a lunghe vacanze montane o balneari. Ecco cosi – prosegue – che magari potranno decidere di passare il ferragosto in zona, magari godendo dell’accoglienza e della professionalità dei pubblici esercizi padovani». Secondo le stime dell’APPE, il mese di agosto porterà in dote un fatturato di circa 10 milioni di euro agli esercizi padovani, mentre il solo giorno di ferragosto potrebbe generare ricavi per circa 1 milione di euro. «Sono numeri ovviamente diversi – sottolinea il Segretario – rispetto a quelli di Natale o Pasqua, quando parliamo di cifre almeno 3 o 4 volte superiori, ma in momenti difficili come questi per gli esercenti è importante non lasciarsi sfuggire alcuna occasione di lavoro». Proprio per agevolare i consumatori, l’Associazione degli esercenti aveva lanciato qualche giorno fa la nuova edizione dell’iniziativa “Chi apre in agosto”: collegandosi al sito www.gustarepadova.it è possibile visualizzare, sia come tabella che in una mappa interattiva, l’elenco delle attività aperte ad agosto, comprese quelle aperte proprio a ferragosto. «Non è un elenco esaustivo – precisa Segato – in quanto riporta le circa 200 attività che volontariamente hanno aderito all’iniziativa, ma è certamente un buon punto d’inizio per chi volesse scegliere dove passare qualche momento in allegria».