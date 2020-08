Bonus con moneta elettronica, Bertin: «Non si criminalizzi l’uso del contante»

«Bene sostenere i consumi con il bonus, purché si semplifichi l’applicazione il più possibile e che, per certi versi, per favorire l’uso della moneta elettronica non si criminalizzi l’uso del contante». Parte da questa considerazione generale il commento di Patrizio Bertin, presidente dell’Ascom Confcommercio di Padova, sull’ipotesi di un bonus che, in primis, dovrebbe interessare bar e ristoranti, ma che potrebbe estendersi anche ad altri settori come, ad esempio, elettrodomestici ed abbigliamento, ovvero i settori che più di altri stanno soffrendo anche dopo il lockdown.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Bonus

Prosegue Bertin: «C’è un dato che deve farci riflettere, ed è quello che vede nel primo semestre del 2020 il volume delle vendite inferiore di quasi dieci punti percentuali rispetto al primo semestre del 2019 con punte quasi doppie per l’area non alimentare». L’imperativo è però fare presto e fare bene. «Il che significa - conclude Bertin - che noi riteniamo indispensabile proseguire sulla strada dell'erogazione di indennizzi a fondo perduto basati sulla differenza di fatturato rispetto all'anno 2019, anche per i mesi di maggio e giugno e, a proposito di utilizzo della moneta elettronica, con un deciso intervento sui costi e sulle commissioni per l’utilizzo e per l’accettazione delle carte il cui uso, in molti casi, è frenato proprio dai costi».