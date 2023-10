Cia Padova consegna prodotti tipici stagionali, e altri generi di prima necessità, a Casa Priscilla

Carne, formaggi, miele, coste, patate, insalata. Ma anche pannolini, tovaglioli di carta e materiale per l’igiene. Stamane Cia Padova ha consegnato prodotti tipici stagionali, e altri generi di prima necessità, a Casa Priscilla. «L’iniziativa, presentata domenica scorsa alla manifestazione Ghetto in Fiore – sottolinea il presidente di Cia Padova, Luca Trivellato – è il primo step di una felice collaborazione che, con la logica dei piccoli passi possibili, desideriamo portare avanti con questa associazione, che tanto bene fa alla comunità».

«I responsabili ci hanno ringraziato per i doni ricevuti – continua – In realtà, siamo noi che esprimiamo un profondo senso di gratitudine per quanto sta facendo Casa Priscilla a favore di mamme e bambini da trentatré anni a questa parte». Fra i prossimi progetti che saranno attivati, Cia Padova si è presa l’impegno di seguire un orto, già previsto negli spazi esterni della nuova sede di via Vlacovich (che verrà inaugurata fra qualche mese). «La cura della terra è un grande insegnamento per i bimbi: vedere le piantine che crescono, giorno dopo giorno, è formativo, pure da un punto di vista umano. Per quel che possiamo, siamo orgogliosi di dare il nostro contributo».