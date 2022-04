Cisl Scuola aumenta i voti e resta il primo sindacato a Padova e provincia

Considerati i risultati delle elezioni per il rinnovo delle Rsu 2022, nonostante in molti istituti (una decina in tutta la provincia) non sia stato raggiunto il quorum, a Padova la Cisl Scuola ha ottenuto un risultato estremamente positivo, incrementando il numero dei propri voti rispetto alla precedente consultazione del 2018: 2.535 su 12.244 voti nel 2022 contro i 2.404 nel 2018 (quando le scuole che non avevano raggiunto il quorum erano soltanto due).

«Rileviamo con soddisfazione l’insediamento di nostri seggi Rsu in una decina di scuole della provincia dove non eravamo presenti da alcuni anni», commenta il segretario generale reggente della Cisl Scuola Padova Rovigo Giovanni Vascon. «Tra i sindacati della scuola, siamo quello che ha raggiunto il maggior numero di consensi nella provincia, con ampio margine rispetto alle altre Organizzazioni Sindacali. Come Cisl Scuola Padova Rovigo, ringraziamo sentitamente tutti gli elettori per la fiducia riposta nel nostro sindacato e nei colleghi che generosamente si sono candidati nelle nostre liste. Le Rsu elette sono chiamate a sostenere ora un mandato di impegno e di responsabilità in rappresentanza dei lavoratori. A loro – conclude Vascon – andrà come sempre tutto il sostegno della Cisl. Sul nostro supporto nei luoghi di lavoro e nelle sedi territoriali potranno sempre contare».