Confcommercio, Patrizio Bertin entra a far parte della Giunta nazionale

Dopo vent’anni di assenza, Padova torna nella Giunta di Confcommercio Nazionale: il presidente dell’Ascom, Patrizio Bertin, farà infatti parte del ristretto gruppo che governerà la maggiore organizzazione d’impresa nazionale per il prossimo quadriennio.

La nomina

La nomina è arrivata nella mattinata di giovedì 22 ottobre al termine dell’incontro (via web) che ha visto i rappresentanti delle organizzazioni territoriali e di categoria “disegnare” il nuovo assetto della confederazione. Commenta Bertin: «Sono particolarmente soddisfatto perché attraverso la mia persona viene riconosciuto alla nostra organizzazione territoriale quel valore che esprimiamo sia nei numeri che nelle idee. Una sorta di “certificazione” che conferma la bontà di quanto ogni giorno facciamo sul territorio ma che deve essere un orgoglio non tanto mio, quanto delle nostre migliaia di associati che, con costanza e nonostante i tempi difficili, continuano a credere nel proprio lavoro e nell’associazionismo. Confcommercio è chiamata a svolgere un ruolo di primo piano nella ripartenza del Paese: per questo dovrà farsi portavoce (e io non mancherò di ricordarlo in ogni momento) della necessità di una politica di sostegno delle imprese e del lavoro (con ristori e abbattimento della contribuzione) che queste continuano a garantire nonostante la difficile fase che stiamo attraversando, condizionata da una pandemia che ci sta mettendo duramente alla prova ma che possiamo metterci alle spalle proprio grazie all’azione di organizzazioni importanti come sono l’Ascom su scala locale e Confcommercio su scala nazionale».