Arriva il Diario dei Consumi, il report digitale per risparmiare acqua

“Come utilizzi l’acqua di casa? Quanta acqua hai consumato rispetto all'anno scorso? Hai cambiato le tue abitudini?”: sono solo alcune delle domande a cui i padovani potranno trovare risposta grazie al Diario dei Consumi, un nuovo progetto di sostenibilità targato AcegasApsAmga.

Report

Si tratta di un report gratuito e intuitivo, trasmesso ai clienti che hanno attivato la bolletta digitale del servizio idrico a partire dal 14 settembre (i clienti lo riceveranno con il primo giro di fatturazione utile), che aiuterà i cittadini a usare meglio l’acqua, sia a favore dell’ambiente, sia per un beneficio economico in bolletta. L’acqua è una risorsa preziosa ed è importante farne un uso corretto e consapevole, monitorandone i consumi per mettere in pratica comportamenti virtuosi con impatto positivo per l’ambiente.

Diario dei Consumi

Il requisito per ricevere il Diario dei Consumi è la bolletta digitale. Lo strumento sarà disponibile tramite posta elettronica per tutti i clienti che hanno attivato l’invio via mail della bolletta dell’acqua al momento dell’attivazione del contratto o successivamente. Chi ha attivato anche i Servizi On Line, potrà consultare il documento direttamente tramite l’apposita piattaforma web dedicata.

Informazioni disponibili

Il documento permette di conoscere meglio i consumi del cliente attraverso il confronto con il consumo medio di utenze simili (famiglie con lo stesso numero di componenti), i consumi dei tre mesi precedenti o dell’ultimo anno. Il report offre la descrizione del comportamento del cliente nel tempo in base ai suoi consumi e fornisce anche preziosi consigli per la migliore gestione idrica domestica.

Bolletta elettronica

Sostituire l'invio cartaceo della bolletta dell'acqua con l'invio digitale è un piccolo gesto con il quale, però, si può far molto. Oltre al notevole risparmio di carta, è un servizio più comodo e puntuale e, con il Diario dei Consumi, permette di gestire in maniera più sostenibile la risorsa idrica e il costo del servizio. Richiedere l’invio elettronico della bolletta è semplice: si può attivare gratuitamente tramite i Servizi On Line oppure chiamando il Servizio Clienti al numero verde 800.237.313 gratuito da rete fissa e al numero 199.501.099 da cellulare. Con l’occasione, il cliente può decidere di attivare contemporaneamente anche la domiciliazione bancaria, per un servizio ancora più pratico.

Operazione risparmio

Il Diario dei Consumi rappresenta una ulteriore e concreta iniziativa di attenzione alla risorsa idrica e alla sostenibilità messo a disposizione da AcegasApsAmga per un dialogo trasparente con i propri clienti, che solo per il servizio idrico, possono già contare su vari strumenti. Basti ricordare, ad esempio, il report annuale ‘In Buone Acque’, che rendiconta i dati quantitativi e qualitativi delle analisi effettuate sulle acque della rete padovana e di tutto il territorio servito dall’Azienda, e l’App gratuita “Acquologo” attraverso la quale è possibile anche svolgere l’autolettura del proprio contatore ed essere informati su possibili interruzioni di servizio dovute a interventi programmati