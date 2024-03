Nella Giornata Mondiale dell’Acqua, Etra apre i suoi impianti alla cittadinanza

Il 22 marzo marzo prossimo Etra apre alla cittadinanza, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, tre dei suoi impianti. I tre impianti aperti alle visite guidate venerdì 22 marzo sono la Centrale Idrica “Fontane Bianche” di Santa Giustina in Colle contribuisce, insieme ad altre centrali, ad alimentare la rete acquedottistica di Etra con acqua di falda di buona qualità. Il territorio è quello del bacino del fiume Brenta, ricco di acque sia sotterranee che superficiali e caratterizzato da un equilibrio delicato su cui insistono molteplici attività industriali e agricole. Il Depuratore di Bassano del Grappa non è altro che un complesso allevamento di microrganismi! Visitando l’impianto si potrà scoprire un particolare ciclo vitale: dall’arrivo dei reflui fognari, alle vasche di ossidazione fino al rilascio nel ricettore idrico dell’acqua depurata. Il Centro Biotrattamenti di Camposampiero è composto di tre sezioni impiantistiche: un depuratore di acque reflue urbane, un digestore anaerobico in grado di trattare diversi substrati organici e una sezione di cogenerazione che utilizza il biogas prodotto dal digestore per produrre energia elettrica e termica. La visita guidata ai tre impianti ha l’obiettivo di aiutare a comprendere come dai rubinetti nel territorio servito da Etra, esca quotidianamente un’acqua di ottima qualità, e allo stesso tempo cogliere l’importanza della depurazione per restituire all’ambiente acqua pulita.



«Oggi in modo particolare - commenta Flavio Frasson, Presidente del Consiglio di Amministrazione di ETRA S.p.A Società benefit - questo appuntamento assume una connotazione di fondamentale importanza considerata la necessità sempre più impellente di adottare politiche ambientali più incisive, promuovere pratiche di conservazione dell'acqua e implementare soluzioni innovative per affrontare le sfide legate alla gestione idrica in un mondo in rapido cambiamento. Si tratta, ne siamo consapevoli, di uno scenario molto esigente e anche per tale ragione, riteniamo strategico il coinvolgimento attivo di tutti i cittadini. La conoscenza di come funziona il sistema idrico integrato e la sensibilizzazione ad un uso corretto dell’acqua possono, infatti, contribuire a creare cittadini sempre più consapevoli e con una maggiore sensibilità per le tematiche ambientali»Istituita dalle Nazioni Unite nel 1993, la Giornata rappresenta un’occasione quanto mai significativa per una riflessione capace di coinvolgere la cittadinanza circa l’importanza della gestione sostenibile delle risorse idriche e per sensibilizzare sulle azioni da intraprendere per preservare il Pianeta.



Le visite guidate gratuite si svolgeranno in mattinata nei seguenti orari: 1° turno ore 9-10, 2° turno ore 10.15-11.15, 3° turno ore 11.30-12.30. La partecipazione è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria attraverso il modulo di registrazione sul sito www.etraspa.it dove sono disponibili ulteriori informazioni. Per ragioni organizzative si consiglia di giungere sul sito qualche minuto prima della visita e attendere fuori dall’impianto. Per accedere agli impianti è richiesto ai visitatori di indossare scarpe con suola alta (es. modello trekking). Non sarà possibile entrare se si indossano altri tipi di calzature. Info su www.etraspa.it.