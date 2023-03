Micron taglia i lavoratori, De Poli: «Garantire continuità occupazionale»

La filiale padovana di Micron, che si trova in zona Stanga, dovrebbe chiudere a breve come ha annunciato la proprietà. Una situazione, quella che si è venuta a creare, che sta mettendo in grande difficoltà i lavoratori. A tal proposito è intervenuto il Senatore Antonio De Poli.

Micron

«Chiederò al governo con un'interrogazione parlamentare al ministro del Lavoro, Marina Calderone, di intervenire sulla Micron di Padova, multinazionale americana che, come purtroppo apprendiamo dalla stampa, ha annunciato la volontà di procedere al licenziamento di 31 lavoratori», ha spiegato il senatore Udc Antonio De Poli che ha voluto rassicurare i lavoratori sul suo impegno nel cercare di salvaguardare il loro posto di lavoro: «Bisogna individuare una soluzione che garantisca a tutti i lavoratori coinvolti la continuità occupazionale. Stiamo dalla parte dei lavoratori e delle rispettive famiglie e ci auguriamo che, a livello istituzionale, si possano percorrere tutte le strade necessarie e adeguate per mantenere gli attuali livelli occupazionali».

Soluzione

«Chiederò al ministro - ha insistito De Poli- se sia a conoscenza dei licenziamenti e, nell'ambito delle proprie competenze, quali iniziative intenda intraprendere per giungere a soluzioni che tutelino i lavoratori e le loro famiglie, evitando così di aumentare il tasso di disoccupazione in un'area già gravemente colpita dalla crisi economica e sociale. Ci auguriamo che si trovi una soluzione perché, di certo, la proposta avanzata finora di trasferire i lavoratori nelle altre sedi è chiaramente inaccettabile».