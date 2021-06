Oltre 80 assunzioni nel metalmeccanico: le selezioni

La filiale padovana dell’agenzia per il lavoro Adhr Group ha indetto un Recruiting Day on line il 29 e 30 giugno prossimi, durante il quale saranno selezionate oltre 80 figure da assumere in questo macro comparto

Un’uscita dalla pandemia con rincorsa per quanto riguarda la ripresa del lavoro per le aziende del Veneto e, nello specifico, nel territorio intorno a Padova. Per i prossimi sei mesi, infatti, è previsto un boom di assunzioni, di cui quasi la metà nel settore metalmeccanico.

Recruiting Day

Per questo la filiale padovana dell’agenzia per il lavoro ADHR Group ha indetto un Recruiting Day on line il 29 e 30 giugno prossimi, durante il quale saranno selezionate oltre 80 figure da assumere in questo macro comparto. «Cerchiamo sia giovani senza esperienza con diplomi o qualifiche in ambito tecnico e meccanico - spiega la senior recruiter di ADHR Padova Francesca Scarpa - sia personale specializzato, come saldatori, carpentieri e operatori capaci di gestire macchine a controllo numerico. Sono inoltre numerose le opportunità nell’area tecnico-impiegatizia per disegnatori, progettisti, addetti alla preventivazione tecnica, al customer service e al back office».

Dati

Secondo gli ultimi dati dello studio promosso da Fòrema, ente di formazione di Assindustria Venetocentro di Padova, relativo a marzo scorso e su un campione di oltre 200 aziende di Padova e Vicenza, le imprese metalmeccaniche (che corrispondono al 50% di quelle intervistate) avranno infatti nei prossimi sei mesi un aumento dell’80% delle assunzioni con il 50% di inserimenti proprio nell’area ‘operations’. Il Recruiting Day ADHR, inoltre, selezionerà anche personale impiegatizio per uffici tecnici: ingeneri meccanici, progettisti, disegnatori e personale che svolga attività di ufficio ma che possieda una qualche competenza in ambito metalmeccanico. «Le aziende per cui stiamo selezionando personale vanno dalle società per azioni che fanno parte di grandi gruppi, fino alle piccole realtà padronali operanti nel settore della metalmeccanica», conclude la referente ADHR di Padova.

Iscrizioni

Per iscriversi al Recruiting Day del 29 e 30 giugno 2021 è sufficiente cliccare qui (https://www.adhr.it/news-ed-eventi/news/recruiting-day-online-padova-giugno-2021) o scrivere a padova@adhr.it o chiamare il numero della filale ADHR Group di Padova al 049. 8074893