Riparte dopo la pausa invernale il mercato agricolo a Carpanedo

.Dal 13 marzo, tutti i mercoledì pomeriggio dalle 15,30 alle 19,30 il mercato agricolo di Carpanedo, gestito dalla CIA di Padova, coinvolgerà una decina di operatori e sarà riservato alla vendita diretta, da parte di imprenditori agricoli locali, dei prodotti di propria produzione.

«Sempre più famiglie si stanno avvicinando ai mercati agricoli, dove è possibile acquistare prodotti freschi, di stagione e genuini - osserva Luca Trivellato, presidente di Cia Padova - La filiera dal campo alla tavola permette di saltare diversi passaggi per arrivare direttamente al consumatore finale. Questi, peraltro, negli ultimi anni è diventato particolarmente attento alla qualità: i nostri imprenditori agricoli sono in grado di garantire il massimo in tal senso, non solo, I mercati agricoli contribuiscono a rafforzare il legame fra il mondo dell’agricoltura e il tessuto sociale locale». Dello stesso parere il vicesindaco e Assessore al commercio Gregori Bottin: «Non abbiamo avuto alcun dubbio nel riconfermare l’iniziativa un’opportunità che si è rivelata un beneficio per il tessuto economico del territorio, per il mantenimento delle abitudini e delle tradizioni, ma anche per l’ambiente, perchè scegliere un prodotto a Km zero significa essere sostenibili e ridurre l’inquinamento legato al traffico per il trasporto».

Anche il Sindaco Filippo Giacinti evidenzia l'importanza di questa iniziativa che porta i prodotti direttamente al consumatore: «Il nuovo mercato è diventato un appuntamento atteso dalla nostra cittadinanza ma anche dai Comuni limitrofi – arricchisce l’offerta commerciale del territorio e crea occasioni di socialità. Sempre nell’ottica di promuovere la struttura commerciale locale l’Amministrazione nel 2022 ha voluto istituire ad Albignasego il Distretto del Commercio, che ha poi ottenuto il riconoscimento Regionale. Il distretto opera nel territorio per rigenerare il tessuto urbano, valorizzando soprattutto il ruolo sociale del commercio e dei servizi di prossimità per la collettività ma anche la promozione della sinergia tra i cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione nelle scelte strategiche in campo commerciale».