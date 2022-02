Guerra in Ucraina, Santocono: «A rischio 240 milioni di export per le imprese padovane»

«Purtroppo i problemi di export saranno amplificati da quello che sta accadendo tra Russia e Ucraina. A rischio ci sono 240 milioni di euro di export per le imprese padovane». Non trapela ottimismo dalle parole del presidente della Camera di Commercio, Antonio Santocono. Le conseguenze che il conflitto in Ucraina porterà sul territorio sono alle porte. I dati dEll’agenzia per l’internalizzazione "Venicepromex" non lasciano grandi speranze. L'azienda speciale dedicata alle attività internazionali della Camera di Commercio conferma come il totale delle esportazioni dalla provincia padovana verso la Russia nel 2020 sia salito a quasi 206 milioni di euro, con una crescita del 7,8% rispetto al 2019, pur in un anno fortemente condizionato dalla pandemia. Considerando anche le esportazioni nei paesi confinanti alla Russia ma non inseriti nell’Unione Europea, ovvero Bielorussia (13 milioni), Georgia (6,5 milioni), Azerbaijan (5 milioni) e Kazakistan (7,5 milioni), si assommano altri 32 milioni, arrivando a un totale di 238 milioni di euro. E la tendenza, come confermano i dati relativi ai primi tre trimestri del 2021, era in crescita. Il totale delle esportazioni verso la Russia nei primi 9 mesi dell’anno ha già superato i 160 milioni di euro, contro i 141 di un anno fa, con un incremento del 13,4%. «Speriamo ci sia presto lo spunto per trovare una tregua e nuovi accordi. La Russia ha a tutti gli effetti le chiavi del gas del nostro paese e quindi c'è il timore di forti ritorsioni, ma credo che anche loro abbiano bisogno dei nostri soldi» chiude Santocono.