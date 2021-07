La Camera di Commercio "dona" un milione alle aziende colpite dalla pandemia

Santocono: “Abbiamo deciso di sfruttare parte degli avanzi di bilancio del 2020, per dare tutto il sostegno possibile alle nostre imprese nella fase di ripresa”. Vanno ad aggiungersi agli altri 5 già investiti per aiutarle a risollevarsi

La Camera di Commercio investe un milione di euro per aiutare le imprese del territorio a risollevarsi in periodo di pandemia. L’intervento è stato approvato dalla giunta con l’aggiornamento al bilancio preventivo 2021 e si aggiunge agli ulteriori 5 milioni di euro stanziati dall’Ente per la ripartenza del sistema economico patavino.

Il Covid

Una decisione fortemente voluta dall’Ente per dare un’ulteriore segnale di vicinanza alle imprese padovane dopo i mesi di chiusure e restrizioni dovute all’emergenza Covid-19 e impegnate ora nella delicata fase di ripartenza e rilancio. “Rispetto al previsionale del 2020, quest’anno eravamo già riusciti a destinare circa 2 milioni in più di risorse, arrivando a 5 milioni di euro di interventi promozionali - spiega Antonio Santocono, presidente Camera di Commercio di Padova - Con l’aggiornamento del bilancio preventivo la giunta ha deciso di fare un ulteriore sforzo e attingere un altro milione di euro dagli avanzi di bilancio dello scorso anno, per sostenere il sistema economico patavino in uno dei momenti più difficili della storia del nostro Paese. Purtroppo l’emergenza Covid-19 continua ancora a condizionare le nostre vite e le nostre attività economiche e ciò rende necessario predisporre tutte le azioni possibili per non lasciare sole le imprese”.

Innovazione tecnologica

Le risorse stanziate andranno, infatti, a sostenere ulteriori interventi per l’innovazione tecnologica, la crescita digitale delle PMI e per la promozione del territorio. “Così come fatto in questi mesi con le diverse misure stanziate dall’Ente, tra cui alcune ancora aperte come il bando social lending che concede liquidità alle imprese e quello sulla digitalizzazione - aggiunge Santocono - continueremo, in linea con il piano Transizione 4.0, a incentivare la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle imprese di tutti i settori economici e a sostenere in maniera trasversale le iniziative di promozione e valorizzazione del nostro territorio.”