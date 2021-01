Distretto del commercio #TerredelleBasse: nuova alleanza strategica tra enti locali

Il Distretto Territoriale del Commercio #TerredelleBasse è un’alleanza strategica tra Enti Locali della Bassa Padovana, Associazioni di categoria e attività economiche, nata dalla comune volontà di condividere azioni, strumenti e servizi per valorizzare la rete commerciale e coordinare la comunicazione e l’animazione dei territori, promuovendo le eccellenze produttive, ambientali e culturali caratteristiche dell’area.

Il distretto

Il Distretto è costituito dai Comuni di Urbana, capofila del Progetto, Borgo Veneto, Carceri, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Granze, Masi, Megliadino San Vitale, Merlara, Piacenza d’Adige, Ponso, Sant’Elena, Sant’Urbano, Solesino, Vighizzolo d’Este e Villa Estense. Gli altri partner del progetto sono Confesercenti del Veneto Centrale, Cescot Veneto, Ascom, CCIAA di Padova, Coldiretti Padova, CIA Padova, fondazione Negozi Storici di Padova. Il Gal Patavino ha curato la fase di riconoscimento e la progettazione del Distretto. #TerredelleBasse aderisce alla vocazione rurale tipica di questa parte della provincia caratterizzata dal paesaggio agrario, le opere idrauliche della Bonifica, la discrezione degli insediamenti industriali, la rarefazione dei centri abitati. Soprattutto s’identifica nella volontà di fare network promuovendo logiche di rete multidisciplinari e multilivello con un programma condiviso di opere pubbliche negli spazi urbani e iniziative di promozione del Brand Territoriale, coerenti con la Visione di un Distretto sostenibile, attrattivo, capace di fornire occasioni di sviluppo e di rilancio soprattutto in ambito commerciale e turistico.

Il programma

Il programma del Distretto #TerredelleBasse è stato avviato nel corso del 2020 con una serie di interventi strutturali e infrastrutturali, atti a migliorare la qualità e la fruibilità degli spazi pubblici per rendere i contesti urbani dei vari centri più attrattivi e invitanti per le attività commerciali, i mercati, le relazioni sociali. Proseguirà nel 2021 con servizi e iniziative mirate all’aumento della sicurezza anti-covid delle imprese commerciali e alla loro visibilità, promozione di bandi per il marketing territoriale, Comunicazione e Animazione del territorio, itinerari del gusto e delle eccellenze, servizi legati all’accoglienza turistica, formazione alle imprese, con l’obiettivo di:

- Sviluppare una strategia di comunicazione integrata del Distretto con azioni sistematiche e coordinate di marketing, itinerari che valorizzino la compagine del commercio, delle eccellenze produttive e dei mercati, eventi di animazione territoriale come il Festival delle Basse, che sollecitino la componente sociale e culturale insieme al valore delle imprese locali

- Sostenere linee di sviluppo integrato che rendano sinergiche tra i vari Comuni del Distretto le politiche e le azioni in tema di promozione del turismo e delle peculiarità territoriali

- Costruire un sistema di competenze e di conoscenze per lo sviluppo del Distretto

- Rendere le imprese commerciali del Distretto più competitive e aggiornate ai nuovi standard di sicurezza, attraverso interventi formativi, partecipazione a workshop e seminari

- Incentivare l’insediamento di nuove attività nell’ambito del Distretto.

La sinergia

Il valore aggiunto del Distretto #TerredelleBasse si esprime nella sinergia dei 16 Comuni che cogliendo lo stimolo regionale, intraprendono per la prima volta insieme una collaborazione programmatica e si impegnano in modo organizzato e trasversale nella prospettiva di un interesse comune che rappresenta un’opportunità di crescita e sviluppo per tutto il territorio.

Pagina Facebook

Da dicembre è attiva la pagina Facebook del Distretto Territoriale del Commercio #TerredelleBasse www.facebook.com/TerredelleBasse. E’ il network dei protagonisti del Distretto, Commercianti, Comuni, Associazioni di categoria. Una vetrina virtuale a vantaggio di tutti gli esercenti del territorio, commercianti, attività di somministrazione, ambulanti, artigiani che qui possono presentare le loro attività, far conoscere prodotti e servizi, annunciare promozioni, allargando la loro capacità di relazione con nuovi potenziali clienti fra tutti i 16 Comuni aderenti al Distretto ma non solo. E’ una bacheca on line “aumentata” di cui le Amministrazioni dispongono per comunicare le iniziative promosse dal Distretto o condividere il calendario di sagre, eventi, manifestazioni che hanno luogo nei vari centri e ancora un’agenda in rete in cui evidenziare i diversi appuntamenti e le opportunità gratuite di formazione e informazione programmati dalle associazione di categoria a favore degli esercenti nel Distretto.