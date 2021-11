“Bach Family”, il concerto di Natale dell’Orchestra di Padova e del Veneto al Santo

In attesa del nuovo anno, venerdì 10 dicembre alle ore 20.45 si terrà il tradizionale concerto di Natale dal vivo dopo la parentesi streaming dello scorso anno. Bach Family è il titolo del programma che OPV interpreterà dall’altare della Basilica del Santo con protagonisti il soprano Giulia Bolcato in qualità di solista, mentre l’Orchestra di Padova e del Veneto sarà diretta da Filippo Maria Bressan. Di Johann Sebastian Bach verranno eseguite la Cantata BWV 52, l’Ouverture dalla Suite n. 4 per orchestra BWV 1069, mentre di Wilhelm Friedemann Bach, primogenito di Johann Sebastian, OPV interpreterà la Sinfonia F. 65, e di Johann Christian Bach la Sinfonia per doppia orchestra op. 18 n. 1.

Dato lo slittamento degli eventi della 55a Stagione dovuto al covid, quest’anno il concerto di Natale diverrà l’evento anteprima della 56a Stagione concertistica intitolata Natura Sonorum che vedrà il taglio del nastro ufficiale a partire dall’8 gennaio 2022: dieci concerti al Teatro Verdi di Padova all’insegna dei grandi capolavori della musica, con alcuni dei più grandi solisti e direttori presenti sul panorama internazionale.

Come di consueto il concerto di Natale sarà donato alla città da OPV con ingresso gratuito su invito. Per l'accesso sarà necessario esibire il Green Pass.

Campagna abbonamenti

Nel frattempo continua la campagna abbonamenti della nuova Stagione presso gli uffici della Fondazione OPV (via Marsilio da Padova 19 – dal lunedì? al venerdì? ore 10-16) fino al 7 gennaio (uffici chiudi dal 23 dicembre al 2 gennaio 2022). Le formule di abbonamento prevederanno il ciclo intero (10 concerti: 190 euro platea, palchi di pepiano e I ordine; 140 euro palchi II ordine e galleria), il ciclo parziale (6 concerti serie Blu/Verde: 120 euro platea, palchi di pepiano e I ordine; 90 euro palchi II ordine e galleria) e l’abbonamento ridotto Under35 (10 concerti: 80 euro galleria).

L’attività OPV vede il sostegno del Comune di Padova, della Regione del Veneto, del Ministero della Cultura e della Fondazione Cariparo.

L’accesso ai concerti sarà consentito unicamente dietro esibizione di green pass. Gli inviti gratuiti per il concerto di Natale saranno disponibili da mercoledì 1 dicembre presso lo IAT di Galleria Pedrocchi.

