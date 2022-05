"Abitare Festival", il 2 giugno al centro Gino Strada

Abitare Festival dopo 5 serate itineranti farà tappa il 2 giugno a Montegrotto Terme, al centro Gino Strada di via Diocleziana. Al centro della scena il tema dell’abitare tra relazioni solidali, convivenza multiculturale e intergenerazionale. Spunti, riflessioni, dialoghi su come abitare il tempo presente. Il programma dall1 17.30 fino alla serata.

Festival

Il Festival si snoderà attraverso diversi momenti: saranno presenti stand informativi, sarà possibile consumare ottimi apertivi e verrà allestita una “stanza giochi” dove i più piccoli (4 – 12 anni) parteciperanno al laboratorio creativo “Il Mondo in una casa”, durante il quale costruire la loro casa ideale, condotto dall’attrice, perfomer e clown Sara Celeghin.

Prof. Allievi

Stefano Allievi, sociologo dell'Università di Padova, esperto di fenomeni migratori e umanità in movimento presenterà il libro “Torneremo a percorrere le strade del mondo” e ne discuterà assieme a Elisabetta Roetta, assessora dei Servizi Sociali Comune di Montegrotto, Alessandra Meneghini del Comune di Padova, Tiziano Peracchi, coordinatore della sperimentazione Next To Me per il terzo settore. Spazio poi per il racconto delle pratiche e delle esperienze con testimonianze di altri progetti di accoglienza come il progetto Embracin, il progetto SAI del comune di Montegrotto e i progetti di solidarietà dell'Auser di Montegrotto. All’evento parteciperà anche il sindaco Riccardo Mortandello. Sarà poi il momento della musica con il concerto de “Tempo Perso Band” e dell'animazione a cura del gruppo danzante dell’Auser di Montegrotto.

Abitare

L'abitare interculturale verrà poi raccontato dalla cucina con la presentazione del ricettario “Un Mondo di sapori: piatti tradizionali e ricordi dei beneficiari del progetto Sai”. «Il progetto Next to me - afferma la vicensindaca Elisabetta Roetta - è importante perché si rivolge a quella fascia di popolazione che fatica ad accedere al mercato privato degli alloggi e nello stesso tempo non ha i requisiti per l'assegnazione delle case del patrimonio pubblico. Una fascia di popolazione destinata ad allargarsi con la crisi economica e sociale che stiamo vivendo».

Questo il programma completo:

Ore 17.30 ingresso: stand informativo, accoglienza e testimonianze di progetto a cura dell’equipe multidisciplinare Next To Me. Anguriata d’estate.

Ore 18, nella stanza Giochi: laboratorio per bambini “Il Mondo in una casa” a cura di Sara Celeghinm,. Nel s alotto in Giardino: talk tematico “Abitare il mondo” con Stefano Allievi esperto di fenomeni migratori e umanità in movimento e autore del libro “Torneremo a percorrere le strade del mondo”. Testimonianze di altri progetti di accoglienza Progetto Embracin, Progetto SAI Comuni di Montegrotto, progetti solidarietà Auser Montegrotto

Dalle 19.30 aperitivo a buffet, concerto “Tempo Perso Band” e animazione a cura del gruppo danzante dell’Auser di Montegrotto

Presentazione del ricettario “Un Mondo di sapori: piatti tradizionali e ricordi dei beneficiari del progetto Sai”

La partecipazione al Festival è gratuita, aperta a tutte e a tutti.