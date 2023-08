Wine Experience a La Roccola, appuntamento a Cinto Euganeo tutti i venerdì e sabato di agosto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Wine Experience a La Roccola è una nuova esperienza da vivere nel cuore dei Colli Euganei. Tutti i venerdì e i sabato di agosto, dalle 19 alle 22, l'azienda di Cinto Euganeo invita a creare e personalizzare la propria esperienza selezionando a piacere i vini che più incuriosiscono.

«Per i più curiosi e appassionati, abbiamo creato dei percorsi di degustazione per un itinerario sensoriale alla scoperta dei Colli Euganei - ci confida Alberto Belluco, l'enologo dell'azienda -. Sorseggiando i nostri vini, vi invitiamo ad assaporare anche il gusto della nostra cucina, scegliendo tra le proposte del giorno. Primo di stagione, sfiziosi cicchetti con prodotti locali, specialità culinarie della tradizione, salumi autoprodotti e una selezione di formaggi del territorio, immersi nel verde delle nostre colline».

Degustazione libera

Per creare la Wine Experience basterà selezionare i vini che più intrigano o incuriosiscono tra la vasta gamma, tra cui anche gli spumanti. Si può scegliere di gustare un calice per concedersi un piacevole momento di relax, oppure una bottiglia anche da condividere con amici e conoscenti. Inoltre ai vini si possono abbinare le proposte della cucina de La Roccola per assaporare tutto il gusto dei Colli Euganei.

Percorsi di degustazione

«Per i winelovers più appassionati - continua Alberto - abbiamo creato quattro percorsi degustativi da abbinare alle proposte della nostra cucina. Ecco le degustazioni che abbiamo ideato per voi per vivere un’esperienza enogastronomica euganea.

Insolite bollicine

I Colli Euganei in tre sorsi

Il Raboso questo sconosciuto

I Giovani Bordolesi

Il costo della singola degustazione è di 10 euro a persona. Le proposte culinarie sono a parte».

Info e modalità di prenotazione

Ogni venerdì e sabato di agosto dalle 19 alle 22.

Per prenotare: 0429 94298 – info@laroccola.it

Consigliata la prenotazione.

