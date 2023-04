/ Via San Giovanni di Verdara, 40

Ecco i prossimi appuntamenti a Padova con le produzioni TSV al Teatro Maddalene

Il 14, 15 aprile ore 20.30 e il 16 aprile ore 16 in via S. Giovanni di Verdara, 40 in scena All the world is a stage, mentre il 21, 22 aprile (ore 19) il racconto di Matteo Porru, vincitore del Campiello Giovani 2019