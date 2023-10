"Appuntamenti con il Teatro Veneto", tutta la rassegna in zona Paltana

Quella degli "Appuntamenti con il Teatro Veneto", rassegna patrocinata dal Comune di Padova, è una tradizione in autunno al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana). Gli spettacoli teatrali della rassegna hanno da sempre come denominatore comune la terra, le tradizioni, i luoghi, le peculiarità, gli autori del Veneto.

Il programma

Venerdì 6 ottobre 2023 ore 21.15

Compagnia Giorgio Totola (VE)

LA LOCANDIERA

commedia di Carlo Goldoni

regia di Carla Totola

Venerdì 20 ottobre 2023 ore 21.15

Teatro Veneto Città (Este – PD)

NISSUN VA AL MONTE

commedia di Giacinto Gallina

regia di GianniRossi

Venerdì 3 novembre 2023 ore 21.15

Compagnia stabile del Leonardo (TV)

SARTOR PAR FEMENE

trasposizione di “Tailleur pour dames”, di G. Feydeau

traduzione e regia di Maurizio Damian

Venerdì 17 novembre 2023 ore 21.15

Gruppo Teatro d’Arte Rinascita (Paese TV)

IL BUGIARDO

di Carlo Goldoni

regia di Renzo Santolina

Evento speciale (a prezzo speciale)

Venerdì 1 dicembre 2023 ore 21.15

Teatro delle Arance (San Donà di Piave VE)

BETONEGHE D.O.C

di Giovanna Digito

regia dell’autrice

Per questa rassegna non è previsto l’abbonamento.

PREZZO DEI BIGLIETTI DELLE SINGOLE COMMEDIE

interi € 10- ridotti* € 9- associati e bimbi 4/12 anni € 8 + dir prev.

PREZZI DEI BIGLIETTI DI “BETONEGHE D.O.C.”

interi € 15- ridotti* € 14- associati e bimbi 4/12 anni € 13 + dir prev.

BIGLIETTI DISPONIBILI DAL 13 SETTEMBRE IN PREVENDITA

nei negozi consueti (clicca qui) e online (clicca qui)

*ridotti = over 65 e studenti max 26 anni

Info web

https://www.piccolo-padova.it/appuntamenti-con-il-teatro-veneto/

https://www.padovanet.it/evento/appuntamenti-con-il-teatro-veneto-2023

