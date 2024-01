In partenza a Montegrotto Terme il laboratorio di Street art per ragazzi

Partirà martedì 16 gennaio e si terrà nella casetta di Parco Mostar ogni martedì dalle 17.30 alle 19.30 il laboratorio di avvicinamento alla Street art per i ragazzi tra i 14 anni e i 17 anni del Comune di Montegrotto Terme. Per iscrizioni: https://www.fantalica.com/ event/street-art-montegrotto/

Il laboratorio con l'artista Alessandro Rinaldi avrà una durata di 8 incontri di due ore, una volta a settimana fino al 5 marzo, sarà gratuito e permetterà di approcciare il mondo della street art in modo coinvolgente.

I principali argomenti trattati durante il corso saranno: l’osservazione di un’opera d’arte, il linguaggio della street art, le principali tecniche della street art, tradurre un concetto in un opera d’arte, progettare una grande opera murale, realizzare un murales.

La prima parte del corso sarà dedicata all’approfondimento teorico e pratico della street art, per poi concludersi con la realizzazione di un’opera collettiva con l’obiettivo di valorizzare uno spazio pubblico nel Comune di Montegrotto Terme.

«Questa proposta - spiega la vicesindaca Elisabetta Roetta - è un modo per dare voce ai ragazzi e farli sentire liberi di esprimere il loro pensiero, creando e costruendo insieme un progetto per la propria città e favorendo anche il senso di appartenenza al proprio territorio. In questi anni la casetta di Parco Mostar è diventato un punto di riferimento per molti ragazzi e con questa proposta ci auguriamo che anche i ragazzi che non partecipano alle attività del centro di aggregazione siano incuriositi e stimolati a provare nuove esperienze assieme ai loro coetanei».

Info web

https://www.fantalica.com/event/street-art-montegrotto/

https://www.montegrotto.org/c028057/po/mostra_news.php?id=2518&area=H

Foto articolo da https://www.fantalica.com/event/street-art-montegrotto/