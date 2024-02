Maltempo, rinviata a domenica 18 febbraio la festa di Carnevale al parco Mostar

La festa di Carnevale in programma al parco Mostar di Montegrotto Terme è stata spostata a domenica 18 febbraio, anziché domenica 11 febbraio. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale poiché le previsioni del tempo prevedono pioggia, una condizione non adatta alle maschere, ai trucchia alle bolle di sapone e all’animazione che sono in programma.

