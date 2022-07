In arrivo la Cittadella card per i luoghi della città murata

Dal primo agosto 2022 arriva la Cittadella Card, un modo per scoprire i tesori nascosti della Città Murata!

Come funziona? La Cittadella Card è un biglietto cumulativo grazie al quale puoi visitare i 5 principali monumenti e musei della città, tutti con una tariffa scontata. Acquisto e attivazione Dal 1 agosto 2022 potrai acquistare la Cittadella Card!

Si attiva subito dopo l'acquisto all'Ufficio Turistico IAT – Porte Bassanesi n.2 Convalida e utilizzo La Cittadella Card viene controllata al momento di ciascuna visita.

La Cittadella Card non è nominativa. Puoi usarla tu, o cederla a terzi.

Così il risparmio è anche per gli altri!

Permette un unico accesso ad ogni singolo monumento.

In ciascun Luogo della Cultura che visiterai verrà apposto un adesivo del monumento. Validità e vantaggi La Cittadella Card è valida 1 anno dal giorno di primo utilizzo.

Hai 12 mesi di tempo per completare le visite di tutti i Luoghi della Cultura di Cittadella. Costo Il costo della Cittadella Card è di 10 euro.

Non è rimborsabile in caso di perdita o furto.

La mancata fruizione di alcuni monumenti e musei previsti non dà diritto ad alcuna forma di rimborso. Ecco quali Luoghi della Cultura potrai visitare MURA E CAMMINAMENTO DI RONDA

Cittadella è l’unica città d’Europa ad avere un Camminamento di Ronda medievale, di forma ellittica e completamente percorribile. Potrai salire sopra le Mura a 15 metri d'altezza ammirando un panorama unico nel suo genere.

Vivi l'esperienza di "Camminare nella Storia"

Ingresso a Porte Bassanesi, 2.

MUSEO DEL DUOMO

Vi si conserva una Pinacoteca, tra cui la grandiosa “Cena in Emmaus”, capolavoro rinascimentale di Jacopo Bassano. Al suo interno vi sono opere di diversa natura, pittura, scultura e arti applicate di differenti epoche storiche, a partire dal XIV secolo.

Visita un luogo ricco di Opere d'Arte

Ingresso in Piazza del Sagrato,1

TEATRO SOCIALE

L’elegante facciata neoclassica è attribuita a Giuseppe Jappelli, autore del famoso Caffè Pedrocchi a Padova. Gli splendidi affreschi della sala sono stati realizzati da Francesco Bagnara, lo stesso artista che ha decorato il Teatro “La Fenice” di Venezia

Ammira il "Gioiello" nascosto di Cittadella

Ingresso in Via Indipendenza, 19

PALAZZO PRETORIO

Fu la sede dei Podestà all’epoca della Serenissima Repubblica di Venezia.

Al suo interno affreschi di finta tappezzeria con bande verticali, fregi policromi, tondi e medaglioni con ritratti di illustri personaggi del passato, nonché le antiche prigioni della Pretura.

Immergiti nell'epoca rinascimentale cittadellese

Ingresso in Via Marconi, 30

ORATORIO DEL SALVATORE

Di fine Seicento, custodisce opere attribuite ad importanti artisti internazionali quali gli affreschi del pittore francese Louis Dorigny, e i busti marmorei del fiammingo Giusto Le Court

Entra in questo "Scrigno" di grande valore

Apertura programmata per questo autunno

Ingresso in Via Borgo Padova, 170

Info

Ufficio Turistico IAT e Mura di Cittadella by Historia Travel s.r.l. - servizi per il turismo

Porte Bassanesi n. 2 - 35013 Cittadella - Padova

Tel. + 39 0499404485

www.muradicittadella.it

cittadella@historiatravel.it

Vivi l'esperienza di Camminare sopra le Mura medievali

