Colori d’autunno: Montegrotto Terme in festa domenica 25 settembre

Una festa d’autunno dall’alba al tramonto: è “Colori d’autunno” in programma domenica 25 settembre nel centro di Montegrotto Terme.

La giornata

Per tutta la giornata ci sarà una mostra mercato di fiori, del giardinaggio e dei prodotti tipici. La manifestazione coinvolgerà viale Stazione, via Aureliana, via degli Scavi, piazza Primo Maggio e piazza Carmignoto dalle 9 fino al tramonto. Alle 18 in piazza primo maggio ci sarà il concerto di Flavio Sax and Friends presentato dal giornalista Gianluca Versace. Per informazioni : Ufficio Commercio del Comune di Montegrotto Terme 049 8928804 oppure presso lo I.A.T di viale Stazione, 60 - 049 8928311.