I vincitori del concorso internazionale Claudio Scimone in concerto al Pollini

Sabato primo ottobre si è tenuto a Padova, all’Auditorium “Cesare Pollini” il Concerto che ha visto protagonisti i vincitori della nuova edizione del Concorso Internazionale Claudio Scimone. I Vincitori hanno suonato con i Solisti Veneti diretti dal Maestro Giuliano Carella.

Il concorso dedicato a Claudio Scimone

Claudio Scimone era un artista di fama internazionale, uomo di alto pensiero. Il Maestro spiccava per la sua dedizione all’Arte, un talento naturale nel percepirne gli elementi più sensibili e trasmetterli al pubblico. Il suo era un artigianato antico che coniugava la ricerca della bellezza con la gioia della condivisione, per una cultura del dialogo di cui i giovani erano i grandi protagonisti. La nuova edizione del concorso a lui dedicato promuove quindi il valore del talento come espressione più nobile delle nuove generazioni e di una intera comunità.

Il programma

Dopo la prima sonata per archi di Rossini eseguita dalla storica Orchestra fondata dal maestro Scimone, il programma continuava con i vincitori del concorso: il violoncellista Ferruccio Guzzoni, Borsa di studio con Menzione speciale della Giuria, ha eseguito con ottima padronanza tecnica “Lamentation” per violoncello solo di Giovanni Sollima; la violinista giapponese Runa Kimura, Premio Giuseppe Tartini 2022 e il violinista Vikram Francesco Sedona, Borsa di studio con Menzione speciale della Giuria, hanno cesellato il Concerto in re minore BWV 1043 per due violini e archi di J.S. Bach valorizzandone ogni dettaglio della scrittura e del fraseggio. Intensa l’esecuzione e il temperamento del violoncellista Tobias Ingrosso, Premio Pancolini Giovane Talento 2022 che ha eseguito l’Allegro appassionato per violoncello e archi di Camille Saint- Saëns mentre ha colpito il magnetismo del violinista palestinese Gandhi SAAD, Borsa di studio, con l’esecuzione della Fantasia per violino solo del fratello compositore Mostafa Saad: un brano che mescolava ritmi e melodie orientali con il canto del solista e il gesto percussivo del piede. Il programma si è concluso con il Concerto n. 2 in re maggiore di Franz Joseph Haydn con l’interpretazione magistrale del taletuosissimo violoncellista Luca Giovannini Premio Scimone-Pancolini 2022 che ne ha poi eseguito l’Andante come bis.

«La potenzialità è già una certezza»

«Il programma del concerto ha evidenziato il talento e la personalità dei protagonisti della nuova edizione del Concorso internazionale Claudio Scimone. Sono giovani interpreti le cui potenzialità sono già una certezza. - aggiunge il Maestro Nicola Guerini, presidente di Giuria - Ottimo risultato quindi per quest’anno e piena soddisfazione per le qualità dei candidati provenieni da diversi paesi del mondo confermando il concorso una realtà già consolidata e internazionale».

Foto articolo da comunicato stampa