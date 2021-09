Il docufilm “Io Salone: il custode del gusto” alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia

C’è un po’ di Padova anche a questa 78esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, segnata dalle passerelle delle grandi star. Il docufilm “Io Salone, il custode del gusto”, prodotto da Superfly Lab, con la collaborazione di Veneto Suoni e Sapori, la regia di Enrico Lando e la voce narrante di Andrea Pennacchi, presentato nell’ambito della mostra presso l’hotel Excelsior al Lido.

Le voci del cuore del gusto

Dalla presentazione ufficiale a maggio al Palazzo della Ragione al Lido di Venezia, il docufilm d’autore ha portato alla Mostra del Cinema le molte voci, storie ed esperienze del cuore del gusto di Padova, l’antico mercato del Sotto il Salone. 800 anni di storia raccontati in un mix di interviste e contenuti inediti d’archivio che fanno di questo luogo unico al mondo uno dei mercati coperti più antichi d’Europa nonchè simbolo indiscusso della “Patavinitas”.

Disponibile su YouTube

Interviste, sapori, aneddoti, narrati in un progetto che ha fuso i linguaggi contemporanei dello storytelling con quelli del documentario storico e sociale. Un docufilm in linea con i moderni format cari a piattaforme come Netflix e che è possibile visionare gratuitamente su YouTube e che ha visto la partecipazione dello chef stellato Massimiliano Alajmo, dello scrittore Matteo Strukul, del documentarista Toni Andreetta e molte altre personalità del Sotto il Salone, oltre che al già citato Andrea Pennacchi, attore padovano che ha firmato la voce narrante del docufilm.

Il progetto

Il progetto ha avuto origine nell’ambito del food festival Il Salone dei Sapori, iniziativa sostenuta dal Comune di Padova, e percorso di valorizzazione che si sta affermando sempre di più anche grazie all’attenzione della Regione Veneto, che ha ospitato nel proprio spazio la presentazione al Lido, e alla collaborazione dei partner del territorio.