Da Eva Robin’s ad Alba Parietti, da Il Pagante ad Elettra Lamborghini, che settimana al Pride Village Virgo

Al Pride Village Virgo, il Festival LGBTQIA+ in corso alla Fiera di Padova, prosegue a pieno ritmo proponendo ai propri “Villeggianti” quattro giorni ricchi di appuntamenti. A cominciare da Eva Robin’s, artista poliedrica cui il Festival dedicherà mercoledì 30 agosto una serata per conoscere la sua vita e la sua carriera. L’appuntamento con la Stand Up Comedy del giovedì vedrà invece ospite Horea con le sue esperienze di attore in tournee. Venerdì 1 settembre si scalderanno i motori per il weekend che inizierà con il concerto de Il Pagante per culminare sabato 2 settembre con il party della prima Pride Run d’Italia, evento ludico-sportivo dedicato all’inclusività e ai diritti civili. Tanti saranno i protagonisti della serata, che vedrà Elettra Lamborghini esibirsi live per la prima volta al Village: Alba Parietti e Fernando Proce, Cristiano Malgioglio, Carmen Russo, Regina, Sabrina Bambi, il cantante 24ore e Alberto De Pisis.

La prima grande ospite ad aprire la settimana, mercoledì 30 agosto, sarà Eva Robin’s, artista poliedrica a cui il Pride Village dedicherà una serata per conoscere la sua vita e la sua carriera, che spazia dalla musica al teatro, dal cinema alla TV. L’artista ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo alla fine degli anni Settanta come corista in una tournée di Amanda Lear. In ambito musicale, nello stesso periodo ha inciso il singolo Disco Panther per la Polydor. Ha lavorato a lungo per il cinema, recitando in molti thriller e commedie, al servizio di registi quali Damiano Damiani, Maurizio Nichetti, Simona Izzo e molti altri. Un’occasione speciale per scoprire i suoi progetti artistici che si concentrano negli ultimi anni nel teatro e televisione. I cancelli del Festival si apriranno come di consueto alle 19.30. Ad accogliere il pubblico ci penseranno Giuva e Lorenzo Bosio con il loro Aperiradio. Al termine del talk, tutti in pista fino alle due con la selection di Alberto Pinato.

Con Horea, ospite giovedì 31 agosto, torna la Stand Up Comedy del Pride Village. Classe 1993, Horea esordisce nel 2019 al Teatro l’Avogaria di Venezia per approdare prima a Comedy Central e poi ad un tour vero e proprio con lo spettacolo 1 h di Stand Up Comedy. Ed è proprio da qui che parte il monologo inedito dell’artista, che illustrerà al pubblico cosa voglia dire girare mezza Italia con un budget ridicolo e trovarsi nelle situazioni più paradossali. Il tutto mischiato a esperienze di vita privata, storie di droghe leggere e aneddoti sull’Europa dell’Est, dove Horea e nato, per poi trasferirsi con la famiglia in Italia all’età di due anni. In attesa che inizi lo spettacolo il pubblico potrà approfittare dei sette punti bar per un aperitivo o un after dinner, e cenare nei ristoranti ed i pub che hanno spostato al Festival il loro giardino estivo. Il Dj Federico Tessari farà poi scatenare il dance floor fino a chiusura.

Il mese di settembre inizierà al Pride Village Virgo all’insegna della musica live. Venerdì arriverà infatti al Festival Il Pagante, gruppo musicale nato nel 2010 con l'intento ludico di ironizzare sulla vita notturna dei milanesi. Tra il 2012 e il 2016 raggiungono il successo con hit come Sbatti, Faccio After e Pettinero, diventando velocemente virali sul web e registrando milioni di visualizzazioni sui loro canali social, consolidandosi come trend setter di lifestlyle giovanile. Il 2016 segna il debutto con la Warner Music, che distribuisce Entro in pass, album che raccoglie, insieme a diversi inediti, tutti i successi degli anni precedenti. Dopo essersi esibiti sui palchi dei più importanti club nazionali, il gruppo è stato ospite di programmi TV e festival come il Coca Cola Summer Festival, gli MTV Music Awards e i Wind Music Awards. Nel 2022 esce il terzo album, Devastante, preceduto dal singolo Un pacco per te, che vede la partecipazione di Lorella Cuccarini. Nel giugno 2023 esce Poveri mai in concomitanza con il Summer tour, che accompagna il singolo estivo Cerveza.

Nel prime time, il Village ospiterà il giornalista Simone Alliva, autore per L’Espresso di diverse inchieste, tra le quali L’Italia è omofoba, inchiesta vincitrice del Diversity Media Awards 2020. Nel 2017, per HuffPost Italia, ha raccontato per primo in Italia gli orrori della persecuzione degli omosessuali in Cecenia. Nel 2020 ha pubblicato per Fandango il libro Caccia All’Omo. Viaggio nel paese dell’omofobia. Oggi collabora con L’Espresso, Esquire Italia e La Stampa. Per il suo Fuori i nomi! ha vinto la quarta edizione del “Premio Fuori!”, presieduto da Angelo Pezzana e intitolato al primo movimento omosessuale di Italia. La serata si concluderà nei due dancefloor del Festival. Sul Boulevard prenderà vita il Chica Party con Ika Faccioli & Viviana Edera. Alla consolle del Palaclub, Mads aprirà il set di Protopapa, istituzione del clubbing italiano. Direttore artistico di Milano Pride Square dal 2015, è sostenitore dei diritti della comunità LGBTQIA+ e della visibilità queer. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo singolo, Nina, seguito nel 2022 da Ça Va? Je t'aime! e da Hey Cabrera! La sua ultima hit disco è Caramella Caramella, prodotta da Dumar con il featuring del cantautore internazionale Fiorius.

Il Pride Village Virgo chiuderà in grande la propria settima, sabato 2 settembre, ospitando il party conclusivo della prima “Pride Run” italiana, manifestazione ludico- sportiva in favore dell’inclusività e dei diritti civili, organizzata dal Festival LGBTQIA+ insieme ai fondatori della Pink Run, che da oltre quattordici anni organizza in città l’evento running per sole donne. I cancelli della Fiera di Padova apriranno per l’occasione in anticipo per accogliere l’arrivo dei partecipanti ai tre percorsi (1, 5 e 10 km) e fornire loro un servizio docce. Inizierà poi una serata speciale che vedrà la partecipazione dei numerosi ospiti che hanno voluto mostrare il loro appoggio ai principi ispiratori dell’evento: l’inclusività e la promozione dei diritti civili. Alba Parietti e Fernando Proce presenteranno uno show evento che vedrà protagonisti Cristiano Malgioglio, Carmen Russo, Regina, Sabrina Bambi, il cantante 24ore e Alberto De Pisis. Uno spettacolo che culminerà con l’atteso live di Elettra Lamborghini, che arriverà al Festival con il nuovo album Elettraton, il secondo della sua carriera di artista multiplatino costellata di successi quali: Pem Pem, Mala, Tócame, Fanfare, la sanremese Musica (E il resto scompare), Pistolero e Caramello. La serata proseguirà poi in pista fino a notte fonda con il djset dei Disco NoveZeroNove con Luca Morris, Lady Brian, Igor S, Paolo Cecchetto e Nando.