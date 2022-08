Filippo Quezel, il regista e attore padovano, fa incetta di premi al Lago Film Fest

"Tinder", cortometraggio diretto dal regista e attore padovano Filippo Quezel insieme a Dede Preti, vince il premio del pubblico alla diciottesima edizione del Lago Film Fest. Il festival internazionale di cinema indipendente che si è svolto tra il 22 e il 30 luglio a Lago di Revine Lago, in provincia di Treviso, ha visto il cortometraggio di Filippo Quezel e Dede Preti partecipare nella categoria Concorso Veneto e vincere anche la menzione speciale della giuria composta dall’artista musicale Adele (Any Other), dalla regista Sofia Negri e dall’art director Laura Doardo.

La motivazione al premio

Questa la motivazione: “La menzione speciale va a un film che ci ha lasciate a bocca aperta per il suo iperrealismo che ci ha messo nel giusto disagio”. Protagonista del cortometraggio è l’attrice veneta Anna De Franceschi.

Lago Film Fest

Questa edizione del Lago Film Fest ha visto numerosi ospiti internazionali tra i quali la regista iraniana Mitra Farahani che ha prodotto gli ultimi film di Godard e il regista Kiro Russo, uno dei vincitori della Mostra del cinema di Venezia nel 2021. Tra gli ospiti italiani ricordiamo Luigi Lo Cascio.

Il film

"Tinder" è il frutto della terza collaborazione tra Filippo Quezel e Dede Preti che hanno già diretto insieme il corto “Res” (Selezione Ufficiale Lago Film Fest 2019) e il documentario “Non lo so” selezionato dalla Cineteca di Bologna nel 2021 per il festival Visioni Italiane.

Filippo Quezel

Filippo Quezel, in parallelo al lavoro come regista, continua il suo percorso da attore. In settembre inizierà le prove di “Ok boomer” spettacolo scritto da Nicolò Sordo (vincitore del Premio Tondelli 2021) e diretto da Babilonia Teatri, compagnia veneta vincitrice di due premi Ubu e del Leone d’Argento alla Biennale di Venezia. Lo spettacolo debutterà proprio a Roma questo autunno durante il Roma Europa Festival.

