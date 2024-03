Terza giornata regionale per i colli veneti: in mostra tutta la bellezza del territorio

Ha preso il via con il taglio del nastro in Piazza Foro Boario a Soave (VR) la festa dedicata alla celebrazione di uno dei patrimoni naturali e culturali più belli della regione: i Colli Veneti.

Una iniziativa fortemente desiderata e supportata dalla Regione del Veneto che, con legge regionale, ha istituito la Giornata per i Colli Veneti allo scopo di valorizzare 12 aree del Veneto e la loro storia, cultura e tradizione.

Oltre 300 gli eventi in programma tra le colline del Veneto che hanno raccontato al numeroso pubblico una ricchezza composta da un mosaico prezioso di paesaggi unici, piccoli borghi, remote chiesette, antichi mestieri, tradizioni popolari e prodotti tipici.

Quest’anno è stata Soave la città capofila della manifestazione, che ha ospitato il momento istituzionale che ha celebrato la Giornata Regionale per i Colli Veneti-

Tra i tanti appuntamenti che, domenica 24 marzo dalle 10 alle 18, hanno animato Piazza Foro Boario e l’intera area collinare veronese, particolare importanza è stata rivestita dalla Cerimonia ufficiale della Terza Giornata Regionale per i Colli Veneti, alla presenza di autorità regionali, provinciali e comunali, con la partecipazione straordinaria di Adriana Volpe, nota presentatrice televisiva

Dopo il saluto del Sindaco di Soave, Matteo Pressi, la parola è andata a Cristiano Corazzari, assessore regionale a Cultura e Territorio: «Siamo giunti alla terza edizione di questa iniziativa che si rinnova di anno in anno – ha evidenziato l’assessore Corazzari – in virtù di una legge regionale fortemente voluta dal Consiglio Regionale in modo assolutamente trasversale, con l’intenzione di valorizzare le nostre colline. Un appuntamento importante perché, attraverso questa giornata, promuoviamo il territorio, i prodotti tipici, le nostre tradizioni ed una fortissima identità culturale, perché è nei Colli Veneti che si esprime l’anima più vera del Veneto».

La parola è andata quindi al Consigliere Regionale Marco Zecchinato, primo firmatario della legge che ha istituito la Giornata Regionale per i Colli Veneti: «Benvenuti a Soave per la 3^ edizione della Giornata per i Colli Veneti – ha sottolineato Zecchinato – una giornata in cui oltre 300 eventi animano questi territori che si candidano ad essere un prodotto ed una meta turistica e culturale veramente importante. Grazie, quindi, a tutti coloro si sono impegnati per dare vita a questa manifestazione e un doveroso ringraziamento va all’Assessore Corazzari e alla sua struttura nonché ad Unpli Veneto per aver dato corso alle attività previste dalla legge, poiché questa accende un faro sui Colli Veneti, luoghi il cui valore aggiunto sono le comunità e le tante persone che, con il loro impegno per questo progetto, hanno dimostrato tutto l’amore che hanno per il proprio territorio».

«Grazie a Regione del Veneto per aver focalizzato questa giornata sulla bellezza del territorio – ha proseguito il presidente di UNPLI Nazionale, Antonino La Spina – una iniziativa che di fatto apre un nuovo asset turistico. Un ringraziamento doveroso va ai volontari veneti che stanno lavorando per rendere il più accogliente possibile questa manifestazione e alle aziende che, con i loro prodotti d’eccellenza, contribuiscono a raccontare il territorio collinare veneto».

«Ringrazio la Regione del Veneto per la fiducia che ancora una volta ha riposto nelle Pro Loco – ha chiosato Giovanni Follador, presidente UNPLI Veneto - è importante sottolineare il grande interesse dimostrato dalle comunità per questa giornata, lo evidenziano i numeri con quasi 100 eventi organizzati dai nostri volontari e oltre 200 appuntamenti realizzati da Comuni, associazioni locali, aziende del territorio, guide turistiche e molte altre realtà. Grazie, infine, a Adriana Volpe per la dimostrazione di affetto nei confronti delle nostre Pro Loco».

«È un onore essere con voi oggi – ha concluso la madrina della giornata, Adriana Volpe – in quello che è un evento molto importante poiché in grado di raccontare, attraverso i tanti prodotti tipici presentati oggi negli stand che colorano la piazza, la bellezza dei Colli Veneti e di cosa siamo capaci. Grazie alle Pro Loco e ai loro volontari per la capacità di realizzare eventi speciali come questo, creati da persone che si spendono gratuitamente per il territorio: questa è la bella Italia».

La giornata ha visto anche la premiazione dei vincitori del contest fotografico “Colli Veneti in un click”, ideato per coinvolgere la community che vive, visita ed ama i Colli Veneti. Da quest’anno a vincere il contest non è più un unico scatto ma quattro diverse immagini, una per ogni stagione: una novità introdotta per dare una panoramica completa della bellezza che le colline venete riescono ad esprimere, in ogni periodo dell’anno.

Questi i quattro vincitori del 2° contest fotografico:

Primavera : Claudio Poli (Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene)

: Claudio Poli (Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene) Estate : Cristian Colognato (Colline dell’est veronese)

: Cristian Colognato (Colline dell’est veronese) Autunno : Elia Marassi (Colline del Garda)

: Elia Marassi (Colline del Garda) Inverno: Enrico Barcarolo (Colline delle Prealpi Vicentine)

La giuria ha inoltre assegnato due menzioni, rispettivamente a: Primavera di Alessandro Barnes (Colli Euganei) e Autunno di Silvano Foggiato (Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene).

E a fare da perfetta cornice ai festeggiamenti in Piazza Foro Boario, proseguiti per tutta la giornata, la presenza di tutte le aree collinari della regione con l’esposizione, degustazione e vendita dei prodotti tipici locali dei Colli Veneti, grazie alla collaborazione di: Pro Loco venete, Partner Welcome Colli Veneti, Slow Food e De.Co. del Veneto.

Per tutti gli eventi: www.unpliveneto.it

I colli veneti:

Colli Euganei

Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene

Montello e Colli Asolani

Colline del Garda

Colline Moreniche

Colline della Valpolicella

Colline della Valpantena

Torricelle

Colline dell’est veronese

Colli Berici

Colline delle Prealpi Vicentine

Colline della Pedemontana

Foto articolo da comunicato stampa - taglio del nastro