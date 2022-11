Incontri d’autunno al centro culturale Alda Merini a Montegrotto: prematurità e violenza contro le donne

«Incontri d’autunno», sei appuntamenti al Centro culturale - Biblioteca civica Alda Merini in via Scavi 19 a Montegrotto Terme organizzati dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Consulta Pari Opportunità. «Come Consulta - spiega la presidente Giada Gallo - ciò che ci interessa è far entrare in contatto e informare su alcuni temi che possano convergere con l'argomento delle pari opportunità, in vari modi. Infatti, gli incontri fino al 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, prevedono varie tematiche legate al mondo femminile».

Si comincia lunedì prossimo, 7 novembre alle 21, con la presentazione, alla presenza dell’autrice del romanzo «Il volo delle cornacchie» di losetta Mazzari, un giallo storico ambientato a San Pietro Montagnon.

In occasione della Giornata Mondiale della Premautirtà la serata del 14 novembre ci sarà un incontro dedicato a questo tema organizzato in collaborazione con l'Associazione Pulcino e Vivere Onlus.

"Leadership femminile: il caso di ricerca nella zona termale di Abano e Montegrotto Terme" è il titolo della ricerca per la tesi di laurea di Giada Fasolo che verrà illustrata lunedì 21 novembre alle 21.

Per la Giornata contro la violenza sulle donne, venerdì 25 novembre, ci sarà un reading di Renata Rebeschini.

Fotografie e racconti di viaggio in Afghanistan di Francesco Carmignoto saranno al centro dell’incontro della serata del 15 dicembre.

Si conclude con una cerimonia del tè il 12 dicembre: lo scrittore e poeta Renzo Cremona presenterà il suo libro di racconti «Il signore del Tè» di Paolo Candeo con degustazione.

Foto articolo da comunicato stampa