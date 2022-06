Ancora visitabile la mostra “Un oceano di anime” di Willy Sanson a palazzo Eugenio Maestri

“Un oceano di anime” di Willy Sanson è una coinvolgente ed emozionante Mostra Fotografica che sarà possibile visitare fino a sabato 30 luglio 2022 in orario di apertura della Biblioteca in Sala Vittorio De Zanche a Palazzo Eugenio Maestri.

Il progetto fotografico

«La Mostra “Un oceano di anime” di Willy Sanson – sottolinea il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – è un progetto fotografico che racchiude i ritratti scattati dall’autore durante gli 11 anni di viaggi, sono proprio le foto e le storie dei personaggi a diventare il motore che muove il progetto che ha come scopo anche la realizzazione di un libro. La fotografia e i viaggi in Paesi ancora sconosciuti sono diventati il perno della sua vita, permettendogli di acquisire uno stile peculiare che lo ha portato negli anni ad ottenere numerosi riconoscimenti anche in ambito internazionale. Gli attimi che fino ad ora ha scattato corrispondono esattamente a quello che ha provato e che, con duro lavoro, ha ricercato. Questa mostra si inserisce nell’ampio programma di eventi realizzati nella suggestiva sala archeologica Vittorio De Zanche a Palazzo Eugenio Maestri».

Willy Sanson

Willy Sanson nasce a Grado nel gennaio del 1978. Cresce in lui il forte desiderio di viaggiare all’età di 29 anni. Inizia, così, un frenetico studio dei Paesi Orientali che si concretizza con il primo decisivo viaggio nelle terre della Thailandia, del Laos e della Cambogia. Parte con uno zaino sulle spalle, una telecamera tra le mani e forse più sogni in testa che abiti nella borsa, per tre mesi e mezzo.

L’interazione umana così intensa con le tribù locali, il desiderio di andare oltre i confini del semplice “turista”, hanno scaturito in lui emozioni mai provate. Nell’istante esatto in cui è entrato in quel mondo, ha capito che non poteva non immortalarlo. L’anno successivo compra la prima vera macchina fotografica professionale. In seguito ha iniziato subito a studiare come autodidatta la tecnica fotografica in tutti i suoi aspetti, nelle sue sfumature. Nei successivi nove anni ha imparato a osservare, comprendere e scattare.

Sempre nel 2017 vince il premio Remarkable Artwork al SIPA Contest.

Nel 2017 riceve un “Honorable Mention” all’International Photographer of the Year all’Ipoty.

Dal 2017 Willy non è più solo un fotoreporter ma fotografa anche matrimoni, gravidanze, newborn, bambini, feste ed eventi, assicurandosi che ogni fotografia diventi una tela da appendere al muro, un ricordo da imprimere nel cuore.Nel 2018 finalista al Travel Photographer of the Year del National Geographic.

Nel 2018 espone le proprie opere a Trieste presso Attualfoto.

Nel dicembre 2018 arriva finalista con la sua foto ‘’Akhu’’ al National Geographic.

Nel 2019 espone le proprie opere alla biennale di ‘’Bassano Fotografia’’ all’interno di Palazzo Bonaguro accanto ad illustri nomi come Gianni Berengo Gardin.

Nel settembre 2021 espone le proprie opere presso il Centro Culturale arte contemporanea di Argenta in provincia di Ferrara.

Quando e dove visitare la mostra

La Mostra sarà visitabile in orario di apertura della Biblioteca Melchiorre Cesarotti con i seguenti orari:

lunedì e giovedì 14.30-19; martedì e mercoledì 9-13/14.30-19; venerdì e sabato 9-13

Ingresso gratuito

Per informazioni:

049.8733897