Museo Padova Ebraica: riapre la mostra di Chanukkiot

Da Lunedì 1 febbraio sono nuovamente aperti al pubblico: il Museo della Padova Ebraica, la Sinagoga Italiana, il Cimiteri ebraici e la mostra temporanea “Una luce dirada l’oscurità”. Sarà possibile visitare tutti i siti, finalmente in presenza, su richiesta e prenotando all’indirizzo mail del museo museo@padovaebraica.it.

Mostra

«La mostra era stata inaugurata a ottobre, tre giorni prima del secondo lockdown – spiega Gina Cavalieri curatrice della mostra – con la collaborazione della Veneranda Arca, la Diocesi, Università e Comune di Padova, volevamo donare un’esperienza unica nel suo genere, lampade di design che ritraggono un simbolo della tradizione ebraica, la Chanukkià, rivista in modo moderno e creativo da artisti molto conosciuti, la pandemia non ha spento questo nostro desiderio, approfittiamo quindi della zona gialla per riproporre questa possibilità a tutti».

Visite

Giovedì 4 febbraio e Giovedì 11 febbraio alle 18 è inoltre prevista una visita guidata alla mostra “Una luce dirada l’oscurità”, la prima mostra diffusa di Chanukkiot, le lampade a nove bracci della tradizione ebraica riviste e ridisegnate da artisti e designer italiani e internazionali. Venti lumi che fanno parte della collezione della Fondazione Arte Storia e cultura ebraica di Casale Monferrato e Piemonte Orientale hanno trovato una loro temporanea collocazione nei luoghi-simbolo della città di Padova come il Palazzo della Ragione, Palazzo Moroni, l’Università, il Museo Diocesano e la Basilica del Santo. Le altre lampade si trovano nel Museo della Padova Ebraica in via delle Piazze.