OPV Families&Kids 2023: sei nuovi spettacoli dedicati agli ascoltatori più piccoli

Dopo il successo riscontrato lo scorso anno, la Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto annuncia la dodicesima edizione di OPV Families&Kids, la rassegna musicale dedicata ai piccoli ascoltatori e alle loro famiglie. D

al 28 gennaio al 16 dicembre 2023, il cartellone OPV Families&Kids avvierà un originale percorso culturale tra musica e letteratura per l’infanzia con sei nuovi spettacoli musicali appositamente ideati per un pubblico compreso tra i 4 e i 12 anni, che si terranno a Padova presso il Centro Culturale Altinate S. Gaetano e l’Oratorio di San Rocco, mentre gli appuntamenti estivi avranno luogo nel Giardino Teatro di Palazzo Zuckermann.

Tra le novità di quest’anno, uno speciale omaggio alla figura di Italo Calvino, con tre titoli dedicati al grande scrittore italiano nel centenario della nascita, e uno spettacolo con suggestive proiezioni di immagini storiche della collezione Minici Zotti a tema natalizio per l’evento di chiusura.

Per voce di tre attori, i singoli appuntamenti vedranno il racconto di alcune tra le più celebri e divertenti fiabe alternate al grande repertorio musicale eseguito dall’Orchestra di Padova e del Veneto.

Oltre ai sei titoli in cartellone, la rassegna OPV Families&Kids 2023 presenterà inoltre un evento speciale in coproduzione con il Teatro Stabile del Veneto in omaggio a Pinocchio, su musiche del compositore veneziano Paolo Furlani, a cinquant’anni dallo storico sceneggiato RAI di Luigi Comencini.

OPV Families&Kids è organizzato con il sostegno della Fondazione Cariparo, del Ministero della Cultura, il patrocinio del Comune di Padova e in collaborazione con il Museo del Precinema, l’Associazione Amici OPV e l’Assessorato alla Cultura e alle Politiche educative del Comune di Padova.

Sabato 28 gennaio

OPV Families&Kids sarà inaugurata sabato 28 gennaio all’Auditorium Altinate S. Gaetano con L’amore delle tre melarance, titolo tratto dalla raccolta Fiabe italiane di Italo Calvino, interpretato dall’attore Moreno Corà, sulle note del Divertimento K 247 per due corni e archi di Mozart con il violinista Tommaso Luison nel ruolo di violino principale.

Sabato 18 febbraio

Sabato 18 febbraio l’Oratorio di San Rocco ospiterà un divertente spettacolo a tema carnevalesco animato dall’attore Marco Ferraro sulla musica della Serenata per archi del compositore Ermanno Wolf-Ferrari con Tommaso Luison nel ruolo di violino principale.

Domenica 26 marzo

Domenica 26 marzo al Teatro Mario Del Monaco di Treviso e domenica 2 aprile al Teatro Verdi di Padova si terrà l’allestimento di Pinocchio in…Variazioni del compositore veneziano Paolo Furlani. Si tratta della lettura del racconto di Collodi per grande orchestra e voce recitante, nell’adattamento di Sandra Landi con le immagini di Roberto Innocenti.

Sabato 24 giugno

Sabato 24 giugno nel Giardino Teatro di Palazzo Zuckermann l’attore Marco Ferraro porterà il giovane pubblico a rivivere le avventure de Il barone rampante con un esilarante spettacolo liberamente ispirato dal romanzo di Italo Calvino. L’Orchestra di Padova e del Veneto eseguirà la Sinfonia n. 8 di William Herschel, brano di raro ascolto del celebre astronomo, fisico e compositore tedesco.

Sabato 15 luglio

Sabato 15 luglio il Giardino Teatro di Palazzo Zuckermann ospiterà I racconti di mamma oca, tra i più fortunati esempi di composizione musicale ispirata alle fiabe di Charles Perrault, interpretate per l’occasione dall’attrice Rossana Mantese sulle note della Suite Ma mère l’Oye di Maurice Ravel.

Sabato 4 novembre

Sabato 4 novembre all’Auditorium Altinate S. Gaetano continuerà l’omaggio OPV a Italo Calvino con Il principe Canarino. Tratto dalla raccolta Fiabe italiane, la lettura musicale vedrà la partecipazione dell’attore Moreno Corà mentre l’Orchestra di Padova e del Veneto eseguirà la Sinfonia op. 12 n. 4 di Luigi Boccherini denominata La casa del diavolo.

Sabato 16 dicembre

La dodicesima edizione della rassegna si concluderà sabato 16 dicembre all’Auditorium Altinate S. Gaetano con uno dei più celebri titoli a tema natalizio: Il fantasma di Marley. L’attrice Rossana Mantese rivivrà le vicende del celebre racconto Il canto di Natale di Charles Dickens mentre la proiezione delle storiche immagini colorate a mano su vetro a fine Ottocento, fornite dal Museo del Precinema di Padova, accompagnerà l’esecuzione della Simple Symphony di Benjamin Britten a cura dell’Orchestra d’archi OPV.

Informazioni

Gli spettacoli di sabato 28 gennaio, 18 febbraio, 4 novembre e 16 dicembre si terranno con doppio turno alle ore 15.30 e 17.30.

Gli spettacoli all’aperto presso il Giardino Teatro di Palazzo Zuckermann (24 giugno e 15 luglio) si terranno invece alle ore 18.30.

Maggiori informazioni su Pinocchio in…Variazioni saranno presto disponibili sul sito https://teatrostabileveneto.it/

Biglietti

Bambini 5 euro (fino a 14 anni), Adulti 8 euro.

Biglietti in vendita online su www.opvorchestra.it/. I biglietti eventualmente invenduti saranno disponibili al botteghino il giorno del concerto da un’ora prima dell’inizio.

Prezzi e biglietti di Pinocchio in... Variazioni saranno presto disponibili su https://teatrostabileveneto.it/

Info web

https://www.opvorchestra.it/calendario/rassegne/families-kids-2023/

Foto articolo da comunicato stampa - L’attore Marco Ferraro durante uno spettacolo OPV Families&Kids