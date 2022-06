Boom di adesioni per il premio letterario “Monselice per le pari opportunità - Emozioni”

Ancora un grande successo per il concorso letterario indetto dal Comune di Monselice e promosso dalla Commissione Pari Opportunità in stretta collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali e al Turismo. Alla scadenza del 31 maggio 2022 sono pervenute 177 poesie e 158 racconti per un totale di 335 opere individuali alle quali vanno aggiunti 39 elaborati inviati da 6 scuole per un totale complessivo di 374 opere.

Nelle prossime settimane partiranno i lavori della nuova giuria

Si riconferma, anche per quest’anno, l’altissimo livello della giuria, nominata in questi giorni, verrà resa nota a conclusione dei lavori di esamina dei 374 elaborati. Il primo incontro nelle prossime settimane, per l’elezione del Presidente della giuria; a seguire la definizione delle modalità di lavoro. A ogni giudice il Comune provvederà a consegnare in formato cartaceo tutti gli elaborati, identificati ognuno da un numero di protocollo a garanzia dell’assoluta imparzialità.

Professionalità e serietà

Per l’Assessora Francesca Fama un concorso che alla sua seconda edizione riconferma un alto numero di adesioni dimostra che c’è una grande sensibilità verso questo tipo di temi e quindi anche il desiderio e la necessità di opportunità d’espressione e di ascolto. Ecco perché anche per quest’anno si è puntato a una giuria altamente qualificata in grado di garantire a tutti i partecipanti professionalità e serietà.

Un elevato numero di elaborati

Anche la nuova Presidente delle Pari Opportunità Maira Tietto plaude alla grande partecipazione: «Ho fatto parte di questa Commissione dal primo momento in cui si è insediata l’Amministrazione attuale come componente di diritto e questo mi ha permesso di partecipare a tutto l’iter relativo al concorso letterario promosso perlappunto dalla precedente presidentessa. L’elevato numero degli elaborati non fa che confermare l’importanza di queste iniziative e la necessità di promuoverle e sostenerle anche in futuro».

I premi

Come per la prima edizione, sarà l’eccezionale cornice del Castello di Monselice a ospitare la cerimonia di premiazione prevista per domenica 11 settembre 2022. Ai primi classificati delle due sezioni, narrativa e poesia, andrà la somma di 500 euro più targa, ai secondi 250 euro più targa, ai terzi la targa più una riproduzione di un dipinto di Van Gogh. Inoltre, ai primi dieci classificati verrà regalata una visita guidata per due persone al Castello di Monselice, e a tutti sarà rilasciato un attestato di partecipazione al Premio.